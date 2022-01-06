https://tr.sputniknews.com/20220106/hakan-uraldan-kovid-19a-cozum-onerisi-bill-gatesi-tutuklayin-1052457166.html

Hakan Ural'dan Kovid-19'a çözüm önerisi: Bill Gates'i tutuklayın

Hakan Ural'dan Kovid-19'a çözüm önerisi: Bill Gates'i tutuklayın

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Hakan Ural, koronavirüs için çözümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ural, paylaşımında... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T10:14+0300

2022-01-06T10:14+0300

2022-01-06T10:15+0300

yaşam

bill gates

tutuklama

program

öneri

koronavirüs

hakan ural

kovid-19

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Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden tepki çeken Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/hakan-ural-cumhurbaskanimizi-cok-sevdigim-icin-hedef-gosteriliyorum-1051928670.html

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bill gates, tutuklama, program, öneri, koronavirüs, hakan ural, kovid-19