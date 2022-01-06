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https://tr.sputniknews.com/20220106/halk-tv-yazari-coskun-ibbde-teftis-yuruten-mufettisler-3-dosya-istedi-1052458122.html
Halk TV yazarı Coşkun: İBB'de teftiş yürüten müfettişler 3 dosya istedi
Halk TV yazarı Coşkun: İBB'de teftiş yürüten müfettişler 3 dosya istedi
Halk TV yazarı Can Coşkun, İBB'ye teftiş için görevlendirilen müfettişlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı yetkililerden oluştuğunu... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:36+0300
2022-01-06T10:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
süleyman soylu
ibb
içişleri bakanlığı
masak
tarık balyalı
teftiş
ekrem imamoğlu
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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İçişleri Bakanlığı, 27 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını açıklamıştı. İki gün önce de İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, teftiş için 8 müfettişin görevlendirildiğini, müfettişlerin raporunun henüz tamamlanmadığını söylemişti. Halk TV yazarı Can Coşkun, edindiği kulis bilgileri İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile konuşarak köşesine taşıdı. İBB için görevlendirilen müfettişler arasında, daha önceki İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin aksine MASAK ve Ticaret Bakanlığı'ndan görevlendirilenler de olduğunu belirten Coşkun, Balyalı'nın yanıtlarını aktardı: "Önce bakanlık kulislerini yokladım. Sonra İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'ya neler olduğunu sordum."Bence bu iş terör soruşturması değil" sözleriyle başladı. "Cambaza bak yapıyorlar" diyerek devam etti. Balyalı'ya göre; bu teftiş bir terör soruşturması olsaydı, müfettişlerin hem sayısı hem de bulundukları adresler farklı olmalıydı.İBB'de İmamoğlu dönemine geçildikten bir süre sonra teftişler de "olağan" görünümde başlamış. Hali hazırda 10 kadar müfettiş, sürekli bir teftiş mesaisi yürütüyormuş. Balyalı, tüm CHP'li belediyelerde durumun benzer olduğunu söylüyor. Fakat... Aradaki fark yeni müfettişlerde ortaya çıkıyor.Terör iltisaklı çalışan olduğu suçlamasıyla başlatılan teftiş için, 8 yeni müfettiş gelmiş. Dahası da yolda...Bu müfettişler arasında, daha önceki İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin aksine MASAK ve Ticaret Bakanlığı'ndan görevlendirilenler de var.Balyalı buna ve birazdan vereceğim dosya bilgilerine dayanarak "Terör teftişi olsa, MASAK ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin belediyede ne işi var?" sorusunu soruyor.MASAK... Yani; Mali Suçları Araştırma Kurulu. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimi. Başat görevleri; para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmak...Ticaret Bakanlığı müfettişleri ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan... Görevleri; kaçakçılık, rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu tespit edilenler, evrakta sahtecilik ya da kayıtlarda tahrifat yapmış olanları incelemek."'Terör soruşturmasıyla bağdaştıramıyorum'İçişleri Bakanlığı'nın teftişi olmasına karşın soruşturma sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı müfettişlerden oluşturulan destek ekiplerin yer aldığını ve durumun çelişkili olduğunu belirten Coşkun, müfettişlerin istediği 3 belgenin ise şunlar olduğunu yazdı: Mesleği Mali Müşavirlik olan İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı, istenen dosyalar ile 'terör soruşturması' bağlamının birbirine uymadığını belirterek şöyle dedi: "Mesleki olarak atanan müfettişlere ve istedikleri dosyalara baktığımda bir terör soruşturmasıyla bağdaştıramıyorum. İş yeri ruhsatları ve ihaleler bir yana, terör iltisaklı çalışan suçlaması diğer yana. Yaptıkları başka bir şey."Coşkun yazsının sonunda, "Artık yeni bir sorumuz var: Balyalı'nın "Başka bir şey" diyerek anlamlandıramadığı "teftişin kapsamı" nedir?" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, süleyman soylu, ibb, içişleri bakanlığı, masak, tarık balyalı, teftiş, ekrem imamoğlu, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), hazine ve maliye bakanlığı, ticaret bakanlığı

Halk TV yazarı Coşkun: İBB'de teftiş yürüten müfettişler 3 dosya istedi

10:36 06.01.2022
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Halk TV yazarı Can Coşkun, İBB'ye teftiş için görevlendirilen müfettişlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı yetkililerden oluştuğunu belirterek 3 belge istediklerini yazdı. İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı ise "Bence bu iş terör soruşturması değil" dedi.
İçişleri Bakanlığı, 27 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını açıklamıştı.
İki gün önce de İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, teftiş için 8 müfettişin görevlendirildiğini, müfettişlerin raporunun henüz tamamlanmadığını söylemişti.
Halk TV yazarı Can Coşkun, edindiği kulis bilgileri İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ile konuşarak köşesine taşıdı.
İBB için görevlendirilen müfettişler arasında, daha önceki İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin aksine MASAK ve Ticaret Bakanlığı'ndan görevlendirilenler de olduğunu belirten Coşkun, Balyalı'nın yanıtlarını aktardı:
"Önce bakanlık kulislerini yokladım. Sonra İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'ya neler olduğunu sordum.
"Bence bu iş terör soruşturması değil" sözleriyle başladı. "Cambaza bak yapıyorlar" diyerek devam etti. Balyalı'ya göre; bu teftiş bir terör soruşturması olsaydı, müfettişlerin hem sayısı hem de bulundukları adresler farklı olmalıydı.
İBB'de İmamoğlu dönemine geçildikten bir süre sonra teftişler de "olağan" görünümde başlamış. Hali hazırda 10 kadar müfettiş, sürekli bir teftiş mesaisi yürütüyormuş. Balyalı, tüm CHP'li belediyelerde durumun benzer olduğunu söylüyor. Fakat... Aradaki fark yeni müfettişlerde ortaya çıkıyor.
Terör iltisaklı çalışan olduğu suçlamasıyla başlatılan teftiş için, 8 yeni müfettiş gelmiş. Dahası da yolda...
Bu müfettişler arasında, daha önceki İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin aksine MASAK ve Ticaret Bakanlığı'ndan görevlendirilenler de var.
Balyalı buna ve birazdan vereceğim dosya bilgilerine dayanarak "Terör teftişi olsa, MASAK ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin belediyede ne işi var?" sorusunu soruyor.
MASAK... Yani; Mali Suçları Araştırma Kurulu. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimi. Başat görevleri; para aklama suçunu önlemek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmak...
Ticaret Bakanlığı müfettişleri ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan... Görevleri; kaçakçılık, rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde yolsuzluğu tespit edilenler, evrakta sahtecilik ya da kayıtlarda tahrifat yapmış olanları incelemek."

'Terör soruşturmasıyla bağdaştıramıyorum'

İçişleri Bakanlığı'nın teftişi olmasına karşın soruşturma sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı müfettişlerden oluşturulan destek ekiplerin yer aldığını ve durumun çelişkili olduğunu belirten Coşkun, müfettişlerin istediği 3 belgenin ise şunlar olduğunu yazdı:
Bir müfettiş, 2019'dan bugüne verilen tüm iş yeri ruhsatları,
Diğer müfettiş, 2019'dan bugüne yapılan tüm ihaleleri,
Başka bir müfettiş de, 2019'dan bugüne işe giriş belgeleri istemiş.
Mesleği Mali Müşavirlik olan İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı, istenen dosyalar ile 'terör soruşturması' bağlamının birbirine uymadığını belirterek şöyle dedi:
"Mesleki olarak atanan müfettişlere ve istedikleri dosyalara baktığımda bir terör soruşturmasıyla bağdaştıramıyorum. İş yeri ruhsatları ve ihaleler bir yana, terör iltisaklı çalışan suçlaması diğer yana. Yaptıkları başka bir şey."
Coşkun yazsının sonunda, "Artık yeni bir sorumuz var: Balyalı'nın "Başka bir şey" diyerek anlamlandıramadığı "teftişin kapsamı" nedir?" ifadelerini kullandı.
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