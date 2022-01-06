https://tr.sputniknews.com/20220106/hirsizlar-otomobilin-on-camindaki-yazi-sayesinde-yakalandi-1052462698.html

Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı

Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı

Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısları, hırsızlıkta kullandıkları ve ön camında 'İncim' yazısı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:12+0300

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türkiye

mersin

polis

hırsız

araç

hırsızlık

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Mersin'de elektronik eşya hırsızları, araçlarının önündeki yazı sayesinde yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayişe Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Gazi Mahallesinde bir ikamette meydana gelen elektronik malzeme hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların ön camında 'İncim' yazısı bulunan bir otomobil kullandıklarını tespit etti. Plaka üzerinden şüphelilerin F.T. ve H.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardında şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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