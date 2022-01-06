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Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı
Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı
Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısları, hırsızlıkta kullandıkları ve ön camında 'İncim' yazısı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:12+0300
2022-01-06T12:12+0300
türkiye
mersin
polis
hırsız
araç
hırsızlık
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Mersin'de elektronik eşya hırsızları, araçlarının önündeki yazı sayesinde yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayişe Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Gazi Mahallesinde bir ikamette meydana gelen elektronik malzeme hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların ön camında 'İncim' yazısı bulunan bir otomobil kullandıklarını tespit etti. Plaka üzerinden şüphelilerin F.T. ve H.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardında şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kuyumcudan-11-ceyrek-altin-calan-hirsiz-polis-baskiniyla-yakalandi-1052456569.html
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mersin, polis, hırsız, araç, hırsızlık

Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı

12:12 06.01.2022
© İHAHırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Mersin polisi, bir ikametten elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısları, hırsızlıkta kullandıkları ve ön camında 'İncim' yazısı bulunan otomobil ele verdi.
Mersin'de elektronik eşya hırsızları, araçlarının önündeki yazı sayesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayişe Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Gazi Mahallesinde bir ikamette meydana gelen elektronik malzeme hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların ön camında 'İncim' yazısı bulunan bir otomobil kullandıklarını tespit etti.
Plaka üzerinden şüphelilerin F.T. ve H.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardında şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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