https://tr.sputniknews.com/20220106/hsk-sosyal-medyadaki-paylasimlari-nedeniyle-bir-cumhuriyet-savcisini-aciga-aldi-1052477394.html

HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı

HSK, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle bir cumhuriyet savcısını açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısını açığa aldı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T19:06+0300

2022-01-06T19:06+0300

2022-01-06T19:06+0300

türkiye

savcı

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

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Turgutlu'da görevli cumhuriyet savcısı HSK tarafından açığa alındı.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı N.S, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

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savcı, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk