https://tr.sputniknews.com/20220106/ibbden-cnn-turke-10-metro-santiyemizden-birinde-size-egitim-verebiliriz-1052469686.html

İBB'den CNN Türk'e: 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz

İBB'den CNN Türk'e: 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz

'İBB Metro inşaatına beton döktü' diye haber yapan CNN Türk'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, "O metro hattı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:08+0300

2022-01-06T15:08+0300

2022-01-06T15:15+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

haber

cnn türk

metro

tepki

yanıt

beton

murat ongun

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün 'İBB metro inşaatına beton döktü' başlıklı haberine tepki gösterdi.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur. 'Metro hattı nedir?' diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz" ifadesini kullandı.Ongun ayrıca, CNN Türk'ün bu yayınlarıyla, küresel bir yayın kuruluşu olan CNN'e zarar verdiğini belirterek, "Global CNN markasına verilen zarara dikkat etmelisiniz" dedi.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), haber, cnn türk, metro, tepki, yanıt, beton, murat ongun