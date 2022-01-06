İçişleri Bakanı: 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlatılacak

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.