https://tr.sputniknews.com/20220106/icisleri-bakani-50-ilde-nufus-idarelerinde-e-imzanin-kimlige-yerlestirilmesi-islemine-baslatilacak-1052477838.html

İçişleri Bakanı: 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlatılacak

İçişleri Bakanı: 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlatılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T19:35+0300

2022-01-06T19:35+0300

2022-01-06T19:35+0300

türkiye

süleyman soylu

kimlik

e-imza

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Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak” dedi.

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süleyman soylu, kimlik, e-imza