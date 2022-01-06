İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken eski AK Partili Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlandığını iddia etmişti.İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddialarına, "Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki devletin her kademesi; müfettişi, valisi, bakanı görevini layıkıyla yapsın" sözleriyle yanıt verdi. İmamoğlu, şunları söyledi:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı İmamoğlu, "Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki devletin her kademesi; müfettişi, valisi, bakanı görevini layıkıyla yapsın" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken eski AK Partili Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlandığını iddia etmişti.
İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddialarına, "Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki devletin her kademesi; müfettişi, valisi, bakanı görevini layıkıyla yapsın" sözleriyle yanıt verdi.
İmamoğlu, şunları söyledi:
Devletin her kademesindeki insanları müfettişleri, valileri, yardımcılarını adına kim derseniz deyin herkes görevini layığıyla yapsın. Bizi soruşturmaya gelmişlerdir. Başımızın üstünde yerleri var. Her zaman teftiş etsinler zaten incelemeliler aynı zamanda. Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın, kamu ahlakı düzeni içinde yapsın. Kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz, onlara cevap veriyoruz. Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz."