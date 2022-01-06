https://tr.sputniknews.com/20220106/imamoglu-bizi-her-zaman-teftis-etsinler-hicbir-sikinti-yok-1052463593.html

İmamoğlu: Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok

İmamoğlu: Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanı İmamoğlu, "Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki devletin her kademesi; müfettişi, valisi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:32+0300

2022-01-06T12:32+0300

2022-01-06T12:32+0300

politika

kanal istanbul

ibb

teftiş

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken eski AK Partili Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlandığını iddia etmişti.İmamoğlu, kendisi hakkında iddianame hazırlandığı iddialarına, "Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok. Yeter ki devletin her kademesi; müfettişi, valisi, bakanı görevini layıkıyla yapsın" sözleriyle yanıt verdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

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kanal istanbul, ibb, teftiş, ekrem imamoğlu