https://tr.sputniknews.com/20220106/ingilterede-kus-gribinin-insana-gectigi-bir-vaka-goruldu-1052480007.html

İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vaka görüldü

İngiltere'de kuş gribinin insana geçtiği bir vaka görüldü

İngiltere'de, kanatlı hayvandan insana kuş gribinin geçtiği bir vakanın tespit edildiği belirtildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T21:09+0300

2022-01-06T21:09+0300

2022-01-06T21:10+0300

ingiltere

kuş gribi

dünya

insan

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) açıklamasında, 'kişinin enfeksiyonu, uzun süre boyunca evi ve çevresinde tuttuğu çok sayıda enfekte kuşla çok yakın ve düzenli temas sonucu kaptığı' bildirildi. Halka, hasta veya ölü kuşlara dokunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Tesisleri ziyaret edenler dahil kişinin temasta olduğu herkes izlendi ve enfeksiyonun başkalarına yayıldığına dair bir kanıt bulunamadı. Kişi şu anda iyi durumda ve kendini izole ediyor" ifadeleri kullanıldı. Kuş gribinin kuşlardan insana bulaşmasının çok nadir olduğu ve ülkede daha önce yalnızca birkaç kez görüldüğü belirtilen açıklamada, halk için riskin çok düşük olduğuna işaret edildi. İngiltere Baş Veteriner Sorumlusu Christine Middlemiss de kuş sahiplerine hijyen konusunda uyarılarda bulunurken, ülkenin 60'tan fazla vakayla şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

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ingiltere, kuş gribi, insan