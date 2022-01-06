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İranlı general Süleymani’nin kızına iPhone tepkisi
İranlı general Süleymani’nin kızına iPhone tepkisi
ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, çekilen fotoğrafında iPhone 13 Pro Max kullandığının görülmesi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:41+0300
2022-01-06T14:41+0300
dünya
iran
iphone
kasım süleymani
zeyneb süleymani
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ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anılmıştı. Ancak Zeynep Süleymani'nin ABD'ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu.Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani’nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı. İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, “ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.Zeynep Süleymani’ye yakın kaynaklar ise Süleymani’ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, “Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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iran, iphone, kasım süleymani, zeyneb süleymani, iphone 13

İranlı general Süleymani’nin kızına iPhone tepkisi

14:41 06.01.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYKasım Süleymani anması
Kasım Süleymani anması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, çekilen fotoğrafında iPhone 13 Pro Max kullandığının görülmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu.
ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anılmıştı. Ancak Zeynep Süleymani'nin ABD'ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu.
Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani’nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı. İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, “ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

Zeynep Süleymani’ye yakın kaynaklar ise Süleymani’ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, “Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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