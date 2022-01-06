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İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti
İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti
İstanbul Güngören'de iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:02+0300
2022-01-06T11:02+0300
2022-01-06T11:02+0300
türkiye
istanbul
polis
güngören
taciz
kadına yönelik şiddet
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İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı.Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü.İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/7-yasindaki-kizina-cinsel-istismarda-bulunan-babaya-18-yil-9-ay-hapis-1052420085.html
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istanbul, polis, güngören, taciz, kadına yönelik şiddet
İş arkadaşını takip edip, evinin girişinde taciz etti
İstanbul Güngören'de iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
İstanbul'un Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.
Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi
yakaladı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen
polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.