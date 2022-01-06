https://tr.sputniknews.com/20220106/istanbulda-damacana-suya-yuzde-25-zam-1052469364.html

İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam

İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam

Damacana suya yüzde 25 zam geldi. İstanbul'da bir damacana suyun ortalama fiyatı 23 liraya kadar yükseldi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T14:55+0300

2022-01-06T14:55+0300

2022-01-06T14:55+0300

ekonomi

istanbul

su

zam

fiyat

artış

damacana

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2021 Temmuz'da 14-15 TL’den satılan damaca su, İstanbul'da yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi.19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210930/yosunlu-damacana-tehlikesi-sikayetler-artti-1049398923.html

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istanbul, su, zam, fiyat, artış, damacana