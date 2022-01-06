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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220106/istanbulda-damacana-suya-yuzde-25-zam-1052469364.html
İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam
İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam
Damacana suya yüzde 25 zam geldi. İstanbul'da bir damacana suyun ortalama fiyatı 23 liraya kadar yükseldi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:55+0300
2022-01-06T14:55+0300
2022-01-06T14:55+0300
ekonomi
istanbul
su
zam
fiyat
artış
damacana
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2021 Temmuz'da 14-15 TL’den satılan damaca su, İstanbul'da yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi.19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210930/yosunlu-damacana-tehlikesi-sikayetler-artti-1049398923.html
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istanbul, su, zam, fiyat, artış, damacana
İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam
Damacana suya yüzde 25 zam geldi. İstanbul'da bir damacana suyun ortalama fiyatı 23 liraya kadar yükseldi.
2021 Temmuz'da 14-15 TL’den satılan damaca su, İstanbul'da yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.
Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi. 19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.