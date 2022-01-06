https://tr.sputniknews.com/20220106/istanbulda-iett-otobusu-duraga-carpti-yaralilar-var-1052455481.html
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı, yaralılar var
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı, yaralılar var
Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:17+0300
2022-01-06T09:17+0300
2022-01-06T09:28+0300
türkiye
kaza
istanbul
iett
trafik kazası
otobüs
yaralı
eyüpsultan
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İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü sürücüsü, aracıyla durağa yaklaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta bekleyenlere çarptı.Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kayseride-otobus-devrildi-1-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1052437483.html
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kaza, istanbul, iett, trafik kazası, otobüs, yaralı, eyüpsultan
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı, yaralılar var
09:17 06.01.2022 (güncellendi: 09:28 06.01.2022)
Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü sürücüsü, aracıyla durağa yaklaşırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta bekleyenlere çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.