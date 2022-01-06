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https://tr.sputniknews.com/20220106/jp-morgan-turkiyede-yuzde-50-enflasyon-bekliyor--1052459903.html
JP Morgan, Türkiye'de yüzde 50 enflasyon bekliyor
JP Morgan, Türkiye'de yüzde 50 enflasyon bekliyor
JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:29+0300
2022-01-06T11:29+0300
enflasyon
tcmb
jp morgan
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JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe neden olduğunu belirtti. BloombergHT'nin aktardığına göre aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü. 2022’nin sonunda enflasyonun yüzde 35 seviyesine düşebileceğini söyleyen JP Morgan, 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerini de yüzde 15 olarak revize ettiklerini duyurdu. “Politika yapıcılardan hiçbir pişmanlık işareti görmüyoruz ve bundan dolayı gelecek aylarda sıkı para politikası izleneceğini düşünmüyoruz” diyen JP Morgan, buna rağmen daha fazla parasal genişlemenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bile gerçek üstü olacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/cumhurbaskani-erdogan-ak-partili-vekillerle-bulustu-onceligimiz-enflasyonu-dusurmek-1052454577.html
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enflasyon, tcmb, jp morgan

JP Morgan, Türkiye'de yüzde 50 enflasyon bekliyor

11:29 06.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.
JP Morgan yayımladığı bir araştırma raporunda, heterodoks politika yapıcıların görüşlerinin, önden yüklemeli ve erken yapılan faiz indirimlerinin, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ve kurdaki değer kaybının aralık ayında enflasyonda keskin bir yükselişe neden olduğunu belirtti.
BloombergHT'nin aktardığına göre aralık ayındaki sürpriz enflasyondan sonra 2022 ve 2023 için enflasyon beklentilerini revize ettiklerini belirten banka, mayıs ayında enflasyonun yüzde 55 seviyesine ulaşmasını ve kasım ayına kadar yüzde 50 civarında seyredeceğini öngördü.
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2022’nin sonunda enflasyonun yüzde 35 seviyesine düşebileceğini söyleyen JP Morgan, 2023 yıl sonu enflasyon beklentilerini de yüzde 15 olarak revize ettiklerini duyurdu.
“Politika yapıcılardan hiçbir pişmanlık işareti görmüyoruz ve bundan dolayı gelecek aylarda sıkı para politikası izleneceğini düşünmüyoruz” diyen JP Morgan, buna rağmen daha fazla parasal genişlemenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için bile gerçek üstü olacağını söyledi.
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