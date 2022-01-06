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Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası
Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası
Kahramanmaraş’ta pitbull cinsi köpeğin çevreye ve yoldan geçen insanlara rahatsızlık verdiği iddiasıyla köpeğin sahibine 14 bin 982 lira cezai işlem uygulandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T19:57+0300
2022-01-06T19:57+0300
türkiye
kahramanmaraş
köpek
ceza
pitbull
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinde ikamet eden M.A. (60) isimli şahsın kimliksiz pitbull cinsi köpek beslediği, çevreye ve yoldan geçen vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddiası ve ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma önleyici kuvvet ekiplerinin çalışmasında tespit edilen köpeğin sahibine, kanunun 14-L maddesi gereğince 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, köpeği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.
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kahramanmaraş, köpek, ceza, pitbull

Kahramanmaraş’ta pitbull köpeğin sahibine para cezası

19:57 06.01.2022
© İHA / İHA-AW510577pitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA / İHA-AW510577
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Kahramanmaraş’ta pitbull cinsi köpeğin çevreye ve yoldan geçen insanlara rahatsızlık verdiği iddiasıyla köpeğin sahibine 14 bin 982 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkoğlu ilçesinde ikamet eden M.A. (60) isimli şahsın kimliksiz pitbull cinsi köpek beslediği, çevreye ve yoldan geçen vatandaşlara rahatsızlık verdiği iddiası ve ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma önleyici kuvvet ekiplerinin çalışmasında tespit edilen köpeğin sahibine, kanunun 14-L maddesi gereğince 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekipleri, köpeği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.
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