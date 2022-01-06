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Katar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı
Katar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı
Katar’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı herhangi bir aşı yaptırmamış kişilerin namaz kılmak için camilere girmelerini yasakladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T23:54+0300
2022-01-06T23:54+0300
koronavirüs
katar
cami
namaz
koronavirüs
kovid-19
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Katar Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı, Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında, 12 yaş atlı çocuklar dahil olmak üzere aşı olmayan herkesin camiye girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.Bakanlık, ibadet edenleri ve toplumu virüsten korumak için herkese devlet tarafından duyurulan yeni önlemlere uymaya çağırdı.Açıklamada, Cuma hutbesi sırasında insanların birbirinden bir metre mesafe bırakılması gerektiği de belirtildi.Ülkede yeni önlemler arasında, özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma namazlarında, sosyal mesafe kuralına uyulması ve herkesin kendi özel seccadesini getirmesi gibi tedbirler yer alıyor.
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katar, cami, namaz, koronavirüs, kovid-19

Katar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı

23:54 06.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARKatar - cami - maske - koronavirüs
Katar - cami - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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Katar’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı herhangi bir aşı yaptırmamış kişilerin namaz kılmak için camilere girmelerini yasakladı.
Katar Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı, Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında, 12 yaş atlı çocuklar dahil olmak üzere aşı olmayan herkesin camiye girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Bakanlık, ibadet edenleri ve toplumu virüsten korumak için herkese devlet tarafından duyurulan yeni önlemlere uymaya çağırdı.
Açıklamada, Cuma hutbesi sırasında insanların birbirinden bir metre mesafe bırakılması gerektiği de belirtildi.
Ülkede yeni önlemler arasında, özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma namazlarında, sosyal mesafe kuralına uyulması ve herkesin kendi özel seccadesini getirmesi gibi tedbirler yer alıyor.
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