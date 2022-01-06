https://tr.sputniknews.com/20220106/katar-asi-olamayanlarin-camiye-girmesini-yasakladi--1052484704.html

Katar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı

Katar, aşı olamayanların camiye girmesini yasakladı

Katar’da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı herhangi bir aşı yaptırmamış kişilerin namaz kılmak için camilere girmelerini yasakladı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T23:54+0300

2022-01-06T23:54+0300

2022-01-06T23:54+0300

koronavirüs

katar

cami

namaz

koronavirüs

kovid-19

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Katar Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı, Kovid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında, 12 yaş atlı çocuklar dahil olmak üzere aşı olmayan herkesin camiye girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.Bakanlık, ibadet edenleri ve toplumu virüsten korumak için herkese devlet tarafından duyurulan yeni önlemlere uymaya çağırdı.Açıklamada, Cuma hutbesi sırasında insanların birbirinden bir metre mesafe bırakılması gerektiği de belirtildi.Ülkede yeni önlemler arasında, özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma namazlarında, sosyal mesafe kuralına uyulması ve herkesin kendi özel seccadesini getirmesi gibi tedbirler yer alıyor.

katar

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katar, cami, namaz, koronavirüs, kovid-19