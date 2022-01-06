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https://tr.sputniknews.com/20220106/kazakistanda-kriz-almati-kentinde-silahli-catismalar-basladi-guvenlik-gucleri-operasyon-baslatti-1052447846.html
Kazakistan'da kriz: Almatı kentinde silahlı çatışmalar başladı, güvenlik güçleri operasyon başlattı
Kazakistan'da kriz: Almatı kentinde silahlı çatışmalar başladı, güvenlik güçleri operasyon başlattı
Kazakistan'da dün başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T00:14+0300
2022-01-06T01:17+0300
dünya
kazakistan
protesto
almatı
silahlı çatışma
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Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemlerine dönüştü.Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre kentte silahlı çatışmalar başladı.Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda, 9 polis ve askerin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 kişinin yaralandığı belirtildi.Karmaşanın sürdüğü bazı bölgelerde iş yerleri ve bankalar yağmalandı.Bununla birlikte güvenlik güçleri, Almatı'da terörle mücadele operasyonu başlattı.Ayrıca ülkenin başkenti Nur Sultan'da güvenlik birimleri, sokaklarda devriyeye başladı.KGAÖ liderleri, Kazakistan'a barış gücü gönderme kararı aldıErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ), Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili talebi üzerine Kazakistan'a barış gücü göndermeye karar verdiğini söyledi.Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, “KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi” ifadelerini kullandı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı ve Komünist Parti vekili Leonid Kalaşnikov ise yaptığı açıklamada, "Kazakistan'daki KGAÖ güçleri, esas olarak tesislerin ve altyapının güvenliğini sağlamak için kullanılacak" dedi.Dün Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkede yaşananları dış müdahale olarak değerlendirdiğini, bu nedenle yardım için KGAÖ üyelerine başvurduğunu açıklamıştı.Ülke genelinde şiddet olayları çıkaran protestocuları 'uluslararası terörist çeteler' olarak nitelendiren Tokayev, "Yurt dışında ciddi eğitimden geçtiler. Kazakistan’a saldırıları, dış müdahale olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmeli de. Bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması'na dayanarak bugün, Kazakistan’a terör tehdidinin üstesinden gelmesinde yardımcı olmaları için KGAÖ ülke liderlerine başvurdum" demişti.Kazakistan Dışişleri: Diplomatlar dahil yabancı vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam edeceğizKazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin diplomatlar dahil yabancı vatandaşların ve tüm etnik grupların haklarını ve çıkarlarını korumayı sürdüreceği kaydedildi.Açıklamada, "Kazakistan, yabancı yatırımlarını ve yabancı şirketlerin işletmelerini koruyacak" denildi.THY, Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal ettiTürk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.Alınan bilgiye göre, 'TK 354' sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin başkent Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi.THY yetkililerinin, Kazakistan'daki gelişmelere göre seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/almatida-protestocular-belediye-binasina-girdi-1052423192.html
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kazakistan, protesto, almatı, silahlı çatışma

Kazakistan'da kriz: Almatı kentinde silahlı çatışmalar başladı, güvenlik güçleri operasyon başlattı

00:14 06.01.2022 (güncellendi: 01:17 06.01.2022)
© REUTERS / Pavel MikheyevKazakistan - Almatı - protesto
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
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Kazakistan'da dün başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemlerine dönüştü.
Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre kentte silahlı çatışmalar başladı.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda, 9 polis ve askerin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 kişinin yaralandığı belirtildi.
Karmaşanın sürdüğü bazı bölgelerde iş yerleri ve bankalar yağmalandı.
Bununla birlikte güvenlik güçleri, Almatı'da terörle mücadele operasyonu başlattı.
Ayrıca ülkenin başkenti Nur Sultan'da güvenlik birimleri, sokaklarda devriyeye başladı.

KGAÖ liderleri, Kazakistan'a barış gücü gönderme kararı aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ), Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili talebi üzerine Kazakistan'a barış gücü göndermeye karar verdiğini söyledi.
Dış müdahale dahil, Kazakistan’ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, “KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması’nın 4. maddesi uyarınca Kazakistan’daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için KGAÖ’nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi” ifadelerini kullandı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı ve Komünist Parti vekili Leonid Kalaşnikov ise yaptığı açıklamada, "Kazakistan'daki KGAÖ güçleri, esas olarak tesislerin ve altyapının güvenliğini sağlamak için kullanılacak" dedi.
Dün Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkede yaşananları dış müdahale olarak değerlendirdiğini, bu nedenle yardım için KGAÖ üyelerine başvurduğunu açıklamıştı.
Ülke genelinde şiddet olayları çıkaran protestocuları 'uluslararası terörist çeteler' olarak nitelendiren Tokayev, "Yurt dışında ciddi eğitimden geçtiler. Kazakistan’a saldırıları, dış müdahale olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmeli de. Bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması'na dayanarak bugün, Kazakistan’a terör tehdidinin üstesinden gelmesinde yardımcı olmaları için KGAÖ ülke liderlerine başvurdum" demişti.

Kazakistan Dışişleri: Diplomatlar dahil yabancı vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin diplomatlar dahil yabancı vatandaşların ve tüm etnik grupların haklarını ve çıkarlarını korumayı sürdüreceği kaydedildi.
Açıklamada, "Kazakistan, yabancı yatırımlarını ve yabancı şirketlerin işletmelerini koruyacak" denildi.

THY, Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle bugünkü İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferlerini karşılıklı iptal etti.
Alınan bilgiye göre, 'TK 354' sefer sayılı İstanbul-Nur Sultan tarifeli seferi yapılamadı. THY'nin başkent Nur Sultan'dan İstanbul'a yapacağı dönüş seferi de iptal edildi.
THY'nin dönüş seferi için Nur Sultan'da bulunan 4 kabin ve 2 kokpit görevlisinin bir otelde konakladığı öğrenildi.
THY yetkililerinin, Kazakistan'daki gelişmelere göre seferlerin geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği belirtildi.
Kazakistan'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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Kazakistan'da kriz: Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi
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