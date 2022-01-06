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Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ve ülkenin Almatı kentinde, Kovid-19’un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T19:43+0300
2022-01-06T19:43+0300
politika
kazakistan
almatı
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Kazakistan Sağlık Bakanlığı, “Başkentte 96 pozitif PCR testinin dizilimi yapıldı. Almatı’dan 7, başkentten de 1 testte Omicron varyantı tespit edildi” açıklamasında bulundu.
kazakistan
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kazakistan, almatı, koronavirüs

Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi

19:43 06.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKoronavirüs aşısı- Kazakistan- aşı
Koronavirüs aşısı- Kazakistan- aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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Kazakistan’ın başkenti Astana’da ve ülkenin Almatı kentinde, Kovid-19’un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, “Başkentte 96 pozitif PCR testinin dizilimi yapıldı. Almatı’dan 7, başkentten de 1 testte Omicron varyantı tespit edildi” açıklamasında bulundu.
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