Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220106/kazakistanda-omicron-vakalari-tespit-edildi-1052478060.html
Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ve ülkenin Almatı kentinde, Kovid-19’un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T19:43+0300
2022-01-06T19:43+0300
2022-01-06T19:43+0300
politika
kazakistan
almatı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043953711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3bba18a39643483b10cfc6cebce2ccbf.jpg
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, “Başkentte 96 pozitif PCR testinin dizilimi yapıldı. Almatı’dan 7, başkentten de 1 testte Omicron varyantı tespit edildi” açıklamasında bulundu.
kazakistan
almatı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043953711_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_696a761aa3e712844018b42c41f51f10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazakistan, almatı, koronavirüs
Kazakistan’da Omicron vakaları tespit edildi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ve ülkenin Almatı kentinde, Kovid-19’un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, “Başkentte 96 pozitif PCR testinin dizilimi yapıldı. Almatı’dan 7, başkentten de 1 testte Omicron varyantı tespit edildi” açıklamasında bulundu.