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KFC, bitkisel kızarmış tavuk piyasaya sürüyor
KFC, bitkisel kızarmış tavuk piyasaya sürüyor
ABD merkezli fastfood zinciri KFC, bitkisel bazlı kızarmış tavuk ürünlerini menüsüne eklemeye hazırlanıyor. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:12+0300
2022-01-06T11:16+0300
yaşam
kfc
tavuk
bitkisel karışım
kızarmış tavuk
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Kentucky Kızartılmış Tavuk (KFC), 4 binden fazla restoranında tamamen bitkisel bazlı kızarmış tavuk ürünlerini kısa bir süreliğine servise sunacak.'Kızarmış Tavuğun Ötesinde' ismi verilen özel menü, 10 Ocak'tan itibaren servis edilmeye başlanacak ve belirli bir süreyle restoranlarda sunulacak.Karışık menü ya da 12 parçalık özel menü seçenekleriyle gelecek olan bitkisel bazlı tavuk, vegan ya da vejetaryen bir yaklaşımla hazırlanmayacak. KFC, bitkisel bazlı ilk tavuklarını 2019'da çıkarmış ancak yalnızca Atlanta'daki bir restoranda test etmişti."Amacımız ilk günden beri basitti. Dünyaca ünlü Kentucky Kızartılmış Tavuklarını bitkilerden üretmek" diyen KFC ABD Müdürü Kevin Hochman, "İki yıl sonra şunu söyleyebiliriz ki, görev tamamlandı" açıklaması yaptı.KFC'nin sahibi olan Yum Brands zincirleri, bünyesindeki Taco Bell markasıyla da bitkisel bazlı menüler deniyor. Dünyada pek çok fastfood zinciri, hem hayvan refahı hem de çevre konusundaki endişeler nedeniyle bitki kaynaklı gıdaları denemeye başladı.
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kfc, tavuk, bitkisel karışım, kızarmış tavuk

KFC, bitkisel kızarmış tavuk piyasaya sürüyor

11:12 06.01.2022 (güncellendi: 11:16 06.01.2022)
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIERKFC- Fast food
KFC- Fast food - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / JEAN-FRANCOIS MONIER
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ABD merkezli fastfood zinciri KFC, bitkisel bazlı kızarmış tavuk ürünlerini menüsüne eklemeye hazırlanıyor.
Kentucky Kızartılmış Tavuk (KFC), 4 binden fazla restoranında tamamen bitkisel bazlı kızarmış tavuk ürünlerini kısa bir süreliğine servise sunacak.
'Kızarmış Tavuğun Ötesinde' ismi verilen özel menü, 10 Ocak'tan itibaren servis edilmeye başlanacak ve belirli bir süreyle restoranlarda sunulacak.
Karışık menü ya da 12 parçalık özel menü seçenekleriyle gelecek olan bitkisel bazlı tavuk, vegan ya da vejetaryen bir yaklaşımla hazırlanmayacak.
KFC, bitkisel bazlı ilk tavuklarını 2019'da çıkarmış ancak yalnızca Atlanta'daki bir restoranda test etmişti.
"Amacımız ilk günden beri basitti. Dünyaca ünlü Kentucky Kızartılmış Tavuklarını bitkilerden üretmek" diyen KFC ABD Müdürü Kevin Hochman, "İki yıl sonra şunu söyleyebiliriz ki, görev tamamlandı" açıklaması yaptı.
KFC'nin sahibi olan Yum Brands zincirleri, bünyesindeki Taco Bell markasıyla da bitkisel bazlı menüler deniyor.
Dünyada pek çok fastfood zinciri, hem hayvan refahı hem de çevre konusundaki endişeler nedeniyle bitki kaynaklı gıdaları denemeye başladı.
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