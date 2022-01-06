https://tr.sputniknews.com/20220106/kilicdaroglu-sozlude-elenen-genclerimizi-bu-siteye-basvurmaya-davet-ediyorum-1052477134.html

Kılıçdaroğlu: Sözlüde elenen gençlerimizi, bu siteye başvurmaya davet ediyorum

Kılıçdaroğlu: Sözlüde elenen gençlerimizi, bu siteye başvurmaya davet ediyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendilerinden hukuksal destek almak isteyen gençleri 'torpileson.com' isimli siteye üye... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T18:56+0300

2022-01-06T18:56+0300

2022-01-06T18:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

kpss

genç

torpil

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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kemal kılıçdaroğlu, kpss, genç, torpil