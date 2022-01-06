Kılıçdaroğlu: Sözlüde elenen gençlerimizi, bu siteye başvurmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendilerinden hukuksal destek almak isteyen gençleri 'torpileson.com' isimli siteye üye olmaya çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum: https://t.co/GOP0myaCtH