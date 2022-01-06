Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş ve Antalyaspor'a kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden Süper Kupa ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı da kazanan Beşiktaş’ı, Katar Sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan Beşiktaş taraftarını ve finalde mücadele gösteren Antalyaspor’u yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş ve karşılaşmada mücadele veren Antalyaspor'u sosyal medya adresinden kutladığı bir mesaj paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden Süper Kupa ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu mesajında, "Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı da kazanan Beşiktaş’ı, Katar Sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan Beşiktaş taraftarını ve finalde mücadele gösteren Antalyaspor’u yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı da kazanan Beşiktaş’ı, Katar Sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan @Besiktas taraftarını ve finalde mücadele gösteren @Antalyaspor’u yürekten kutluyorum.