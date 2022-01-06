https://tr.sputniknews.com/20220106/kilicdaroglundan-besiktas-ve-antalyaspor-ile-taraftarlarina-kutlama-1052449111.html

Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş ve Antalyaspor'a kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan Beşiktaş ve Antalyaspor'a kutlama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş ve karşılaşmada mücadele veren Antalyaspor'u sosyal medya adresinden kutladığı bir mesaj paylaştı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

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katar

kemal kılıçdaroğlu

beşiktaş jimnastik kulübü

spor

antalyaspor

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden Süper Kupa ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı da kazanan Beşiktaş’ı, Katar Sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan Beşiktaş taraftarını ve finalde mücadele gösteren Antalyaspor’u yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/antalyasporu-penalti-atislarinda-maglup-eden-besiktas-super-kupanin-sahibi-oldu-1052446685.html

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katar, kemal kılıçdaroğlu, beşiktaş jimnastik kulübü, antalyaspor