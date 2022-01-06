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https://tr.sputniknews.com/20220106/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-kazakistana-baris-guclerini-gonderdi--1052457492.html
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi
Eski Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:22+0300
2022-01-06T10:31+0300
dünya
kazakistan
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan’daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan’da çalışmaya başladı. Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kazakistanda-kriz-almati-kentinde-silahli-catismalar-basladi-guvenlik-gucleri-operasyon-baslatti-1052447846.html
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi

10:22 06.01.2022 (güncellendi: 10:31 06.01.2022)
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVAKazakistan'da protestolar
Kazakistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVA
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Eski Sovyet ülkelerinin yer aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi. Rusya, barış gücü olarak hava indirme kuvvetlerini ülkeye gönderiyor.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan’daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan’da çalışmaya başladı.
Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor.
Kazakistan - Almatı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
DÜNYA
Kazakistan'da kriz: Almatı'da silahlı çatışmalar başladı, KGAÖ barış gücü gönderme kararı aldı
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