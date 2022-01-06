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https://tr.sputniknews.com/20220106/konut-kira-geliri-vergisine-yeni-ayar-1052456805.html
Konut kira geliri vergisine yeni ayar
Konut kira geliri vergisine yeni ayar
Yeniden değerleme oranının netleşmesinin ardından 2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T10:07+0300
2022-01-06T10:07+0300
ekonomi
vergi
konut
kira
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2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak belirlenmesinin ardından, konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası tutarı da yükseltildi. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, 2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak. 9 bin 500 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL’yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.Çevre - temizlik vergisiKonutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202’de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.
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vergi, konut, kira

Konut kira geliri vergisine yeni ayar

10:07 06.01.2022
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Yeniden değerleme oranının netleşmesinin ardından 2022’de konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak. İşverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek.
2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yüzde 36.20 olarak belirlenmesinin ardından, konutlarını kiraya verenler için getirilen vergi istisnası tutarı da yükseltildi. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, 2021 yılında 7 bin liralık gelir için uygulanan kira istisnası, 2022 yılında 9 bin 500 TL’ye çıkarılacak. Ev sahipleri için sağlanan istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamayacak. 9 bin 500 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edenler ise toplam kazançlarının 250 bin TL’yi aşması halinde istisna kapsamı dışında kalacak.

Çevre - temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 202’de metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanacak.
2022'de işverenlerin işçilerine verdikleri yemek desteğinde de istisna sınırı yükselecek. İşyeri ve işyeri dışında çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan 25 liralık vergi istisnası, günlük 34 TL liraya çıkarılacak. Düzenlemeden sadece çalışanlarına doğrudan yemek ya da yemek çeki veren işverenler yararlanacak.
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