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Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 8 Ocak'ta açılıyor
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 8 Ocak'ta açılıyor
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, 8 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:49+0300
2022-01-06T11:49+0300
türkiye
konya
karaman
tren
hızlı tren
ulaşım
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AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 8 Ocak'ta ilk seferini yapacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağının Konya olacağı belirtildi.Erdoğan'ın, buradan hızlı tren ile saat 13.15’te Karaman'a hareket edeceği ifade edilen açıklamada, hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arasının 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşeceği ve Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısının kurulmuş olacağı bildirildi.Açıklamada, 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunduğu vurgulandı.Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki Selçuklu Tren Garı'ndan Karaman'a yola çıkacağını belirtti. Erdoğan'ı karşılamak için 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Konyalıları Selçuklu Tren Garı'na davet eden Angı, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211021/ankara-istanbul-yht-hattinda-yeni-duzenleme-1050040049.html
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konya, karaman, tren, hızlı tren, ulaşım

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 8 Ocak'ta açılıyor

11:49 06.01.2022
© İHAKonya Karaman Tren hattı
Konya Karaman Tren hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, 8 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak.
AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 8 Ocak'ta ilk seferini yapacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağının Konya olacağı belirtildi.
Erdoğan'ın, buradan hızlı tren ile saat 13.15’te Karaman'a hareket edeceği ifade edilen açıklamada, hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arasının 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşeceği ve Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısının kurulmuş olacağı bildirildi.
Açıklamada, 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Başkanı Hasan Angı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki Selçuklu Tren Garı'ndan Karaman'a yola çıkacağını belirtti. Erdoğan'ı karşılamak için 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Konyalıları Selçuklu Tren Garı'na davet eden Angı, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile buradan hızlı trenle Karaman'a gideceğiz ve binlerce vatandaşımızın katılımı ile hattımızın açılışımızı yapacağız. Bu vesileyle Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında kurulan ve hemen bir yıl sonra gerçekleşen 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar olmayı başaran partimiz ile Türkiye'de yeni bir dönem başladı. 19 yıl içerisinde 'yapılamaz' denilen pek çok eseri hayata geçirdik. Bölünmüş yollardan demir yollarına, baraj ve tünellerden hava limanlarına, hastanelere kadar pek çok önemli eseri halkımızın hizmetine sunduk. Hükümetimizin son eseri Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı da bunlardan bir tanesi. Yük ve yolcu taşımacılığında limana ve sınır ötesine devam edecek olan bu önemli hattın ilk etabı hizmete açılıyor. Hattımızın Konya'mıza, Karaman'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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