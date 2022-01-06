https://tr.sputniknews.com/20220106/koronavirus-ucagi-179-yolcudan-125i-pozitif-cikti-1052472503.html

Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı

Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı

İtalya'dan Hindistan'a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125'inin Kovid-19 olduğu tespit edildi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T16:13+0300

2022-01-06T16:13+0300

2022-01-06T16:13+0300

koronavirüs

hindistan

italya

yolcu uçağı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104097/97/1040979767_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_7c71d40654b8a72dbd47a7a5362c044e.jpg

BBC'nin haberine göre, Verona'dan Amritsar kentine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160'ına test yapıldı.Yolcuların 125'inin Kovid-19 testi pozitif çıktı.Hindistanlı sağlık yetkilileri, Kovid-19'a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.Ulusal televizyonlarda, Amritsar havaalanı girişinde dizilmiş çok sayıda ambulans görüntüsü paylaşıldı.Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan yaşamını yitirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/hindistan-kovid-19-onlemlerini-sikilastiriyor-baskentte-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-1052385127.html

hindistan

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, italya, yolcu uçağı, koronavirüs