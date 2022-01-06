Küçükçekmece’de kadın kılığına giren çekiçli saldırgan serbest bırakıldı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak’ta Naciye Olgunsay evinde kahvaltı yaptığı sırada kadın kıyafetleri giymiş bir şahsın çekiçli saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olgunsay'ın kafasına 10 dikiş atıldı.Olayı araştıran polis ekipleri saldırganın Naciye Olgunsay’ın alt komşusu Vefa E. olduğunu belirleyerek şahsı evinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği Vefa E.'nin ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Küçükçekmece'de kadın kıyafetleri giyip girdiği evdeki kadına çekiçle saldıran ve savcılığın tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk ettiği şüpheli, mahkemedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Ömür Sokak’ta Naciye Olgunsay evinde kahvaltı yaptığı sırada kadın kıyafetleri giymiş bir şahsın çekiçli saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olgunsay'ın kafasına 10 dikiş atıldı.
Olayı araştıran polis ekipleri saldırganın Naciye Olgunsay’ın alt komşusu Vefa E. olduğunu belirleyerek şahsı evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği Vefa E.'nin ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.