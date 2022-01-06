Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kuyumcular-biz-de-yastik-alti-altin-kampanyasina-katilmak-istiyoruz-1052464432.html
Kuyumcular: Biz de 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyoruz
Kuyumcular: Biz de 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyoruz
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projelere, kuyumcu mağazalarının katılımını gerekli... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:55+0300
2022-01-06T12:55+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
türkiye
altın
kuyumcu
yastık altı
çeyrek altın
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052463923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_47bf6e530eb5c6e82a03e205a84da1bf.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz konusunda Kur Korumalı TL Mevduatı'nın ardından yastık altında atıl duran altınların ekonomiye ve finans sistemine katılması yönünde atılmış adımları doğru bulduklarını ve desteklediklerini belirten Atayık, "Ancak çok iyi niyetle başlatılmış olan bu çalışmaların hedefine ulaşması için bu çalışmalara Türkiye'de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarımızın katılımını gerekli ve zorunlu görüyoruz" açıklamasında bulundu.'Sahadaki benzersiz dinamiğin de harekete geçirilmesi sağlanacak'İKO Başkanı Atayık, geçmiş yıllarda birkaç firma ve bazı bankaların katılımıyla yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için yoğun kampanyalar yürütüldüğünü anımsatarak, "Ancak ne yazık ki toplanan rakamlar arzu edilenlerin çok altında kalmıştı. Yastık altı birikimlerinin piyasaya çıkarılması için tüm kuyumcuların sisteme entegre edilmesiyle kuyumcuların güçlü mali yapısı, vatandaşla olan güçlü iletişimi ve diğer mesleklere göre sahadaki benzersiz dinamiğinin de harekete geçirilmesi sağlanmış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Piyasadaki en sihirli kelimenin güven olduğu gibi vatandaşlar için de yastık altı birikimleri için en güvenli limanın yine "güven" olacağını dile getiren Atayık, vatandaşın da bu güveni bugüne kadar tanıdığı, bildiği yıllardır alışveriş yaptığı kuyumcusunda bulduğunu ifade etti.Türkiye’nin her mahallesinde, semtinde vatandaşla birebir muhatap olan, aynı dili konuşan, anlaşan kuyumcular olduğunu aktaran Atayık, bu güçlü enerji ve sinerjiyi kullanılabilirse yastık altındaki altınların da sisteme kazandırılmasının daha da hızlanacağını bildirdi.'Hafta sonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarıyla bir araya geleceğiz'Mustafa Atayık, bu konuda bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İKO Yönetimi olarak yastık altı altınların toplanması sürecine tüm kuyumcuların katılması konusunda görüş alışverişi yapmak ve oluşturulacak sistemin alt yapısını görüşmek üzere Darphane Genel Müdürümüz Abdullah Yasir Şahin ve Darphane Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado’yla görüştük. Hafta sonunda da konuyla ilgili olarak İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarıyla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.Altının ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Atayık, şunları kaydetti:'Ham madde ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunların da önüne geçilecek'Diğer yandan, yastık altın birikimlerin rafine edildikten sonra borsada işlem görebileceğini, bu vesileyle yastık altı altınların, Türk kuyumculuk sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak üzere kredi olarak verilebileceğini kaydeden Atayık, böylece bu değerin yurt dışından ithal edilmesi yerine ülke içinden temini suretiyle üretim ve ihraç sürecine kadar gerçekleşecek adımlarda ham madde ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunların önüne geçilmiş olacağını savundu.İKO Başkanı Atayık ayrıca söz konusu kredi getirilerinden vatandaşlara da ek katkı sunulması dahil, vatandaş, kuyumcu ve banka arasında fonksiyonel bir sistem kurulması için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kur-korumali-mevduatta-sureci-cumhurbaskaninin-yonetmesi-teklif-edildi-1052423244.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052463923_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_63342022fcb3be0f4883153c44e70d1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, altın, kuyumcu, yastık altı, çeyrek altın, kur korumalı tl mevduat

Kuyumcular: Biz de 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyoruz

12:55 06.01.2022
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
Abone ol
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projelere, kuyumcu mağazalarının katılımını gerekli ve zorunlu gördüklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz konusunda Kur Korumalı TL Mevduatı'nın ardından yastık altında atıl duran altınların ekonomiye ve finans sistemine katılması yönünde atılmış adımları doğru bulduklarını ve desteklediklerini belirten Atayık, "Ancak çok iyi niyetle başlatılmış olan bu çalışmaların hedefine ulaşması için bu çalışmalara Türkiye'de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarımızın katılımını gerekli ve zorunlu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

'Sahadaki benzersiz dinamiğin de harekete geçirilmesi sağlanacak'

İKO Başkanı Atayık, geçmiş yıllarda birkaç firma ve bazı bankaların katılımıyla yastık altındaki altınları sisteme kazandırmak için yoğun kampanyalar yürütüldüğünü anımsatarak, "Ancak ne yazık ki toplanan rakamlar arzu edilenlerin çok altında kalmıştı. Yastık altı birikimlerinin piyasaya çıkarılması için tüm kuyumcuların sisteme entegre edilmesiyle kuyumcuların güçlü mali yapısı, vatandaşla olan güçlü iletişimi ve diğer mesleklere göre sahadaki benzersiz dinamiğinin de harekete geçirilmesi sağlanmış olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Piyasadaki en sihirli kelimenin güven olduğu gibi vatandaşlar için de yastık altı birikimleri için en güvenli limanın yine "güven" olacağını dile getiren Atayık, vatandaşın da bu güveni bugüne kadar tanıdığı, bildiği yıllardır alışveriş yaptığı kuyumcusunda bulduğunu ifade etti.
Türkiye’nin her mahallesinde, semtinde vatandaşla birebir muhatap olan, aynı dili konuşan, anlaşan kuyumcular olduğunu aktaran Atayık, bu güçlü enerji ve sinerjiyi kullanılabilirse yastık altındaki altınların da sisteme kazandırılmasının daha da hızlanacağını bildirdi.
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
EKONOMİ
Kur korumalı mevduatta süreci Cumhurbaşkanı'nın yönetmesi teklif edildi
Dün, 12:03

'Hafta sonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarıyla bir araya geleceğiz'

Mustafa Atayık, bu konuda bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İKO Yönetimi olarak yastık altı altınların toplanması sürecine tüm kuyumcuların katılması konusunda görüş alışverişi yapmak ve oluşturulacak sistemin alt yapısını görüşmek üzere Darphane Genel Müdürümüz Abdullah Yasir Şahin ve Darphane Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado’yla görüştük. Hafta sonunda da konuyla ilgili olarak İstanbul’da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarıyla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Altının ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Atayık, şunları kaydetti:
“Vatandaşlarımızın 5 bin yıllık tarihsel alışkanlıklarını dikkate aldığımızda, altın takı ve mücevhere olan tutkusu, örf adetlerimizin sonucunda bu konudaki birikimlerin önemli ekonomik değerlere ulaştığı herkes tarafından biliniyor. Dünya yıllık altın üretim değerleri ile karşılaştırıldığında esaslı bir ekonomik değer sunan bu birikimlerin hatırası olanlar dışında kalan yatırım amaçlı edinimlerin "Altın Bankacılığı" kapsamında ekonomiye kazandırılması ekonomimiz ve sektörümüz için büyük bir değerdir. Tüm dünyadaki yıllık altın üretim miktarının 2-3 katı değerlere ulaşan bu değerin (yaklaşık 280-300 milyar dolar) ekonomiye kazandırılması göz ardı edilecek bir şey değildir. Altın birikimlerinin ekonomiye kazandırılması aşamalarının içinde sektörümüzün çok çok önemli bir yeri olduğunu değerlendiriyoruz. Kuyumcu oda ve derneklerimizin destekleri ve yönlendirmesiyle tüm Türkiye’deki kuyumcular, darphane, bankalar ve rafineri firmalarımızın yer alacağı bir yapıyla altın birikimleri hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılabilir. Kuyumcularımız, kurulacak sistemle vatandaşların getirdiği altınları için aynı zamanda reel değeri tespit konusunda ekspertiz hizmeti verecek. Vatandaşlarımız da getirdikleri altınlar için ya TL karşılığını ya da katılım katkı paylarını almak üzere sisteme dahil olacaklar."

'Ham madde ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunların da önüne geçilecek'

Diğer yandan, yastık altın birikimlerin rafine edildikten sonra borsada işlem görebileceğini, bu vesileyle yastık altı altınların, Türk kuyumculuk sektörünün ham madde ihtiyacını karşılamak üzere kredi olarak verilebileceğini kaydeden Atayık, böylece bu değerin yurt dışından ithal edilmesi yerine ülke içinden temini suretiyle üretim ve ihraç sürecine kadar gerçekleşecek adımlarda ham madde ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sorunların önüne geçilmiş olacağını savundu.
İKO Başkanı Atayık ayrıca söz konusu kredi getirilerinden vatandaşlara da ek katkı sunulması dahil, vatandaş, kuyumcu ve banka arasında fonksiyonel bir sistem kurulması için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:36Haçlı kolyesi nedeniyle hakkında görev değişikliği yapılan hemşire, hastaneye açtığı davayı kazandı
13:35Ukrayna, Havelsan'ın geliştirdiği ADVENT savaş yönetim sistemini teslim aldı
13:28Toprak Mahsulleri Ofisi, tepkiler üzerine zamları geri aldı
13:24'Tüm kimyasal ürünlere alerjim var' diyen Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı
13:22Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:08TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
13:07Meclis Başkanı Şentop'tan Kazakistan açıklaması: Olayları üzüntüyle takip ediyoruz
13:01Bahçeli: Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum
12:59Çukurova'nın Efes'i Kastabala Antik Kenti'nde kabartma masklar bulundu
12:55Kuyumcular: Biz de 'yastık altı altın' kampanyasına katılmak istiyoruz
12:53Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım
12:40Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
12:37Bilgisayar oyunları pazarının dünyadaki büyüklüğü 36 milyar doları aştı
12:32İmamoğlu: Bizi her zaman teftiş etsinler, hiçbir sıkıntı yok
12:32CHP: EPDK’nın elektrik zammı kararını yargıya taşıdık
12:252021'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu: Toplam satışlarda Fiat zirvede
12:2220 yıldır aranan İtalyan mafya babası Google Maps ile İspanya'da yakalandı
12:13Rekor vaka test kuyruklarını patlattı
12:12Hırsızlar otomobilin ön camındaki yazı sayesinde yakalandı
12:11Erzurum’da kurt ayakta dondu