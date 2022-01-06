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Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu
Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu
Kuzey Kore'de devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi dün test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken 700 kilometre uzaklıktaki... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:59+0300
2022-01-06T09:59+0300
dünya
kuzey kore
hipersonik füze
test
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Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirdiği yeni füze denemesi ile uluslararası kamuoyunu alarma geçiren son silah testini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği açıklandı.700 kilometre uzaklıkta belirlenen hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği belirtildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada da, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste gelen başarılar stratejik öneme sahip ve devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kuzey-koreden-yilin-ilk-fuze-denemesi-1052418411.html
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kuzey kore, hipersonik füze, test

Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu

09:59 06.01.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore- Hipersonik füze denemesi
Kuzey Kore- Hipersonik füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore'de devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi dün test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken 700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarı ile vurulduğu açıklandı.
Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirdiği yeni füze denemesi ile uluslararası kamuoyunu alarma geçiren son silah testini doğruladı.
Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği açıklandı.
700 kilometre uzaklıkta belirlenen hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada da, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste gelen başarılar stratejik öneme sahip ve devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" denildi.
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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Güney Kore: Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı
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