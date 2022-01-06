https://tr.sputniknews.com/20220106/kuzey-kore-dogruladi-hipersonik-fuze-hedefi-basariyla-vurdu-1052456500.html

Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu

Kuzey Kore doğruladı: Hipersonik füze, hedefi başarıyla vurdu

Kuzey Kore'de devlet kontrolündeki Rodong Sinmun Gazetesi dün test edilen silahın yeni bir hipersonik füze olduğunu duyururken 700 kilometre uzaklıktaki... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:59+0300

2022-01-06T09:59+0300

2022-01-06T09:59+0300

dünya

kuzey kore

hipersonik füze

test

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Kuzey Kore yönetimi, dün gerçekleştirdiği yeni füze denemesi ile uluslararası kamuoyunu alarma geçiren son silah testini doğruladı. Devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi tarafından yayınlanan haberde, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği açıklandı.700 kilometre uzaklıkta belirlenen hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulandı. Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği belirtildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada da, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste gelen başarılar stratejik öneme sahip ve devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/kuzey-koreden-yilin-ilk-fuze-denemesi-1052418411.html

kuzey kore

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