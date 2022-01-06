https://tr.sputniknews.com/20220106/meclis-baskani-sentoptan-kazakistan-aciklamasi-olaylari-uzuntuyle-takip-ediyoruz-1052465171.html
Meclis Başkanı Şentop'tan Kazakistan açıklaması: Olayları üzüntüyle takip ediyoruz
Meclis Başkanı Şentop'tan Kazakistan açıklaması: Olayları üzüntüyle takip ediyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklamasında, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:07+0300
2022-01-06T13:07+0300
2022-01-06T13:07+0300
dünya
kazakistan
tbmm
protesto
mustafa şentop
tbmm başkanlığı
açıklama
mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045000946_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0b05fd9d752531cde823afdf5ceafe2.jpg
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki olaylar hakkında açıklama yaptı. Şentop, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz" dedi.Meclis Başkanı Şentop, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220105/kazakistan-lideri-tokayev-guvenlik-konseyi-baskani-artik-nazarbayev-degil-benim-1052435384.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045000946_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89a7bc30c0dc281e5751a9c62a3c0145.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazakistan, tbmm, protesto, mustafa şentop, tbmm başkanlığı, açıklama, mesaj
Meclis Başkanı Şentop'tan Kazakistan açıklaması: Olayları üzüntüyle takip ediyoruz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklamasında, "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki olaylar hakkında açıklama yaptı. Şentop, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz" dedi.
Meclis Başkanı Şentop, şöyle devam etti:
"Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır."