https://tr.sputniknews.com/20220106/moskovada-park-bolgeleri-icin-surucusuz-otobus-test-edildi-1052451673.html

Moskova'da park bölgeleri için sürücüsüz otobüs test edildi

Moskova'da park bölgeleri için sürücüsüz otobüs test edildi

Moskova’daki Tehnograd İnovasyon ve Eğitim Merkezi’nin sahasında park bölgelerinde kullanılması öngörülen sürücüsüz otobüsün test edildiği duyuruldu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T03:17+0300

2022-01-06T03:17+0300

2022-01-06T03:17+0300

yaşam

rusya

moskova

sürücüsüz otobüs

moskova politeknik üniversitesi

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Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Natalya Sergunina, konuya ilişkin açıklamasında, Moskova’daki Tehnograd İnovasyon ve Eğitim Merkezi’nin sahasında park bölgelerinde kullanılması öngörülen sürücüsüz otobüsün test edildiğini belirtti.Moskova Belediye Başkanlığı ve Moskova yönetiminin sitesinde sözleri alıntılanan Sergunina, “Kentsel mobilite alanında umut vadeden çalışmalar arasında hava taşımacılığına ek olarak yapay zeka teknolojileri de yer alıyor. Bu teknolojiler Moskova'da test ediliyor. Bu projelerden biri, Tehnograd İnovasyon ve Eğitim Merkezi’nde başarıyla test edildi. Parklar için tasarlanmış kompakt bir sürücüsüz otobüs söz konusu” ifadelerini kullandı.Sürücüsüz park otobüsünün Moskova Politeknik Üniversitesi bünyesinde geliştirildiğini anlatan Sergunina, dört yolcu taşıma kapasiteli aracın elektrikle çalıştığını ve kameralar, radarlar, küresel konumlandırma sistemleri ve ultrasonik sensörlerle donatıldığını vurguladı.Belediye, sürücüsüz otobüs ile yapılan testlerin gündüz ve akşam hareketi ile ilgili algoritmaların iyileştirilmesine imkan sağladığını aktardı. Aracın yayalar için güvenli olduğu anlaşıldı.

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rusya, moskova, sürücüsüz otobüs, moskova politeknik üniversitesi