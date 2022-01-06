https://tr.sputniknews.com/20220106/muzik-secimi-evlilik-bitirdi-gelinle-damat-dugunde-bosanma-karari-verdi-1052454453.html

Müzik seçimi evlilik bitirdi: Gelinle damat düğünde boşanma kararı verdi

Müzik seçimi evlilik bitirdi: Gelinle damat düğünde boşanma kararı verdi

Irak'ta, düğünde çalınan müziğin damadı küçük düşürdüğü gerekçesiyle çıkan kavga sonrası, gelin ve damat boşanmaya karar verdi. Olay yerel basında "en hızlı... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T07:53+0300

2022-01-06T07:53+0300

2022-01-06T07:53+0300

yaşam

irak

düğün

müzik

boşanma

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Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti. Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

irak

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

irak, düğün, müzik, boşanma