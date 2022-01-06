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Öğrencilerin kavgasına veliler de karıştı: 3 yaralı
Öğrencilerin kavgasına veliler de karıştı: 3 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T01:01+0300
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türkiye
mersin
kavga
öğrenci
veli
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Tarsus ilçesi Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden 12'inci sınıf öğrencileri teneffüste yeniden karşı karşıya geldi. Kavgaya bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kaydedildi.Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darp edilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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mersin, kavga, öğrenci, veli

Öğrencilerin kavgasına veliler de karıştı: 3 yaralı

01:01 06.01.2022
© İHA / ERSOY YALÇINMersin'in Tarsus ilçesinde okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA / ERSOY YALÇIN
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Mersin’in Tarsus ilçesinde okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya veliler de karıştı. Kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Tarsus ilçesi Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde daha önce kavga eden 12'inci sınıf öğrencileri teneffüste yeniden karşı karşıya geldi.
Kavgaya bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kaydedildi.
Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darp edilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı.
Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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