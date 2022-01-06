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https://tr.sputniknews.com/20220106/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-satislari-2021de-yuzde-46-azaldi-1052459671.html
Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'de yüzde 4.6 azaldı
Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'de yüzde 4.6 azaldı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 azalışla 737 bin 350 adete geriledi 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T11:26+0300
2022-01-06T11:26+0300
ekonomi
türkiye
otomobil
araç
fiyat
satış
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
fiyat artışı
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre yüzde 4.6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7.9 azalarak 561 bin 853'e gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre düşüş2021 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 40.3 azalarak 62 bin 243 oldu.Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalarak 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20.7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.3, otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52.4 ve hafif ticari araç satışları da 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 geriledi.Pazarın yüzde 86.6’sı vergisi düşük araçlar2021 yılı ocak-aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 86.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54, B segmenti otomobiller de 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39.6 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34.6 payla SUV ve yüzde 23.8 payla da hatcback otomobiller takip ettiBenzinlinin payı ilk sıradaTürkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.Geçen yıl benzinli otomobil satışları 373 bin 600 adetle pazardan yüzde 66.5 pay alırken, dizel otomobil satışları 110 bin 523'le yüzde 19.7 pay, hibrit otomobil satışları 49 bin 493'le yüzde 8.8 ve otogazlı otomobil satışları da 25 bin 391 adetle yüzde 4.5 pay aldı.Ayrıca bu dönemde 2 bin 846 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.Geçen yıl sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 428 bin 252 adetle yüzde 76.2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 133 bin 601 adetle yüzde 23.8 oldu.Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78.6 pay ve 138 bin 20 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10.3 pay ve 18 bin 67 adetle ikinci sırada yer aldı. Pickup ise yüzde 6.3 pay, 11 bin 63 satışla üçüncü sırada konumlandı.
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türkiye, otomobil, araç, fiyat, satış, otomotiv distribütörleri derneği (odd), fiyat artışı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'de yüzde 4.6 azaldı

11:26 06.01.2022
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4.6 azalışla 737 bin 350 adete geriledi
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre yüzde 4.6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7.9 azalarak 561 bin 853'e gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.

2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre düşüş

2021 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 40.3 azalarak 62 bin 243 oldu.
Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalarak 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20.7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.
Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.3, otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52.4 ve hafif ticari araç satışları da 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 geriledi.

Pazarın yüzde 86.6’sı vergisi düşük araçlar

2021 yılı ocak-aralık döneminde, otomobil pazarına segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 86.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 303 bin 143 adetle yüzde 54, B segmenti otomobiller de 179 bin 698 adetle yüzde 32 pay aldı.
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39.6 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34.6 payla SUV ve yüzde 23.8 payla da hatcback otomobiller takip etti

Benzinlinin payı ilk sırada

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.
Geçen yıl benzinli otomobil satışları 373 bin 600 adetle pazardan yüzde 66.5 pay alırken, dizel otomobil satışları 110 bin 523'le yüzde 19.7 pay, hibrit otomobil satışları 49 bin 493'le yüzde 8.8 ve otogazlı otomobil satışları da 25 bin 391 adetle yüzde 4.5 pay aldı.
Ayrıca bu dönemde 2 bin 846 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Geçen yıl sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 428 bin 252 adetle yüzde 76.2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 133 bin 601 adetle yüzde 23.8 oldu.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre bakıldığında ise van gövde tipi yüzde 78.6 pay ve 138 bin 20 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10.3 pay ve 18 bin 67 adetle ikinci sırada yer aldı. Pickup ise yüzde 6.3 pay, 11 bin 63 satışla üçüncü sırada konumlandı.
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