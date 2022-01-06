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Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti
© İHA / HASAN YİĞEN-AW510617Bisiklet
© İHA / HASAN YİĞEN-AW510617
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan F.G.(33), ilçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrak(72) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet üzerinden savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.
Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan, 2 defa kalbi durmasına rağmen doktorların müdahaleleri ile hayata geri döndürülen yaşlı adam, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü F.G.'nin, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan, 2 defa kalbi durmasına rağmen doktorların müdahaleleri ile hayata geri döndürülen yaşlı adam, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü F.G.'nin, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.