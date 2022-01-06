Pakistan, Türkiye'yle 1.5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti

Duvar'ın aktardığına göre Pakistan ordusu, Türkiye'yle 2018'de imzalanan ve 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını öngören 1.5 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini teyit etti. Türkiye'nin tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı olması öngörülen anlaşma, Ankara'nın ABD'yle yaşadığı hava savunma sistemi satın alma gerilimine takıldı.Açıklama, Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar'dan geldi. Çin'den helikopter alacaklarBasın toplantısında gelen bir soru üzerine "Türkiye'yle anlaşmayı geçtik" diyerek anlaşmadan çekildiklerini teyit eden İftihar, Çin'den silahlı helikopter almak için müzakerelere başladıklarını açıkladı. Pakistan ordu sözcüsü, "Umuyoruz ki onlardan (Çin'den) silahlı helikopter alacağız" dedi.
Pakistan, Türkiye'yle 2018’de imzaladığı ve ATAK helikopteri satışı öngören anlaşmayı iptal etti. Kararın, ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımları sonucu yaşanan gecikme üzerine alındığı belirtildi.
Duvar'ın aktardığına göre Pakistan ordusu, Türkiye'yle 2018'de imzalanan ve 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışını öngören 1.5 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini teyit etti.
Türkiye'nin tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı olması öngörülen anlaşma, Ankara'nın ABD'yle yaşadığı hava savunma sistemi satın alma gerilimine takıldı.
Açıklama, Pakistan ordusunun sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar'dan geldi.
Çin'den helikopter alacaklar
Basın toplantısında gelen bir soru üzerine "Türkiye'yle anlaşmayı geçtik" diyerek anlaşmadan çekildiklerini teyit eden İftihar, Çin'den silahlı helikopter almak için müzakerelere başladıklarını açıkladı. Pakistan ordu sözcüsü, "Umuyoruz ki onlardan (Çin'den) silahlı helikopter alacağız" dedi.