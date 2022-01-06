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Papa çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakanları bencil buluyor
Papa çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakanları bencil buluyor
İtalya'da doğum oranının düşük olmasını eleştiren ve insanların fazla çocuk yapmak istememesini 'trajedi' olarak nitelendiren Katolik dini lider Papa... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T09:29+0300
2022-01-06T09:29+0300
papa francis
yaşam
vatikan
kedi
köpek
evcil hayvan
çocuk
katolik
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Çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakmayı tercih edenleri bencil olmakla suçlayan Papa Francis, Vatikan'da her çarşamba düzenlenen kabul gününde yaptığı konuşmada, "Günümüzde bir tür bencillikle karşı karşıyayız. Bazı insanların çocuk sahibi olmak istemediğini görüyoruz" dedi. "Bir çocuk yapıyorsa yapıyorlar, hepsi bu. Çocukların yerini alan köpek ve kedileri var. Bu söylediğime gülebilirsiniz ama gerçek bu" diye devam etti. Bu durumun 'anne- babalığın inkârı olduğunu, bizi küçülttüğünü ve insanlığımızdan götürdüğünü' savunan Papa'nın biyolojik olarak çocuk sahibi olamayanlar için de bir çözümü var. Bu çiftlere de 'Ebeveyn olmaktan korkmayın' çağrısı yapan Papa evlat edinme seçeneğini değerlendirebileceklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/papa-francis-bir-evlilikteki-uc-kilit-ifadeyi-acikladi-1052160706.html
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papa francis, vatikan, kedi, köpek, evcil hayvan, çocuk, katolik

Papa çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakanları bencil buluyor

09:29 06.01.2022
© REUTERS / VATICAN MEDIAPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / VATICAN MEDIA
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İtalya'da doğum oranının düşük olmasını eleştiren ve insanların fazla çocuk yapmak istememesini 'trajedi' olarak nitelendiren Katolik dini lider Papa Francis'ten yine çocuk mesajı var.
Çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakmayı tercih edenleri bencil olmakla suçlayan Papa Francis, Vatikan'da her çarşamba düzenlenen kabul gününde yaptığı konuşmada, "Günümüzde bir tür bencillikle karşı karşıyayız. Bazı insanların çocuk sahibi olmak istemediğini görüyoruz" dedi.
"Bir çocuk yapıyorsa yapıyorlar, hepsi bu. Çocukların yerini alan köpek ve kedileri var. Bu söylediğime gülebilirsiniz ama gerçek bu" diye devam etti.
Bu durumun 'anne- babalığın inkârı olduğunu, bizi küçülttüğünü ve insanlığımızdan götürdüğünü' savunan Papa'nın biyolojik olarak çocuk sahibi olamayanlar için de bir çözümü var. Bu çiftlere de 'Ebeveyn olmaktan korkmayın' çağrısı yapan Papa evlat edinme seçeneğini değerlendirebileceklerini söyledi.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
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