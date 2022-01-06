https://tr.sputniknews.com/20220106/papa-cocuk-sahibi-olmak-yerine-evcil-hayvan-bakanlari-bencil-buluyor-1052455526.html

Papa çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakanları bencil buluyor

Papa çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakanları bencil buluyor

İtalya'da doğum oranının düşük olmasını eleştiren ve insanların fazla çocuk yapmak istememesini 'trajedi' olarak nitelendiren Katolik dini lider Papa... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:29+0300

2022-01-06T09:29+0300

2022-01-06T09:29+0300

papa francis

yaşam

vatikan

kedi

köpek

evcil hayvan

çocuk

katolik

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Çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan bakmayı tercih edenleri bencil olmakla suçlayan Papa Francis, Vatikan'da her çarşamba düzenlenen kabul gününde yaptığı konuşmada, "Günümüzde bir tür bencillikle karşı karşıyayız. Bazı insanların çocuk sahibi olmak istemediğini görüyoruz" dedi. "Bir çocuk yapıyorsa yapıyorlar, hepsi bu. Çocukların yerini alan köpek ve kedileri var. Bu söylediğime gülebilirsiniz ama gerçek bu" diye devam etti. Bu durumun 'anne- babalığın inkârı olduğunu, bizi küçülttüğünü ve insanlığımızdan götürdüğünü' savunan Papa'nın biyolojik olarak çocuk sahibi olamayanlar için de bir çözümü var. Bu çiftlere de 'Ebeveyn olmaktan korkmayın' çağrısı yapan Papa evlat edinme seçeneğini değerlendirebileceklerini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/papa-francis-bir-evlilikteki-uc-kilit-ifadeyi-acikladi-1052160706.html

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papa francis, vatikan, kedi, köpek, evcil hayvan, çocuk, katolik