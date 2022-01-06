https://tr.sputniknews.com/20220106/putin-s-400-ve-s-500-ureticisi-almaz-anteyin-bas-tasarimci-sozin-ile-gorustu-1052450014.html
Putin, S-400 ve S-500 üreticisi Almaz-Antey’in baş tasarımcı Sozin ile görüştü
Putin, S-400 ve S-500 üreticisi Almaz-Antey’in baş tasarımcı Sozin ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hava ve uzay savunma şirketi Almaz-Antey’in baş tasarımcı Pavel Sozin ile bir araya gelerek işletmenin gelişimini ve... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T01:04+0300
2022-01-06T01:04+0300
2022-01-06T01:04+0300
savunma
rusya
vladimir putin
kremlin
almaz-antey
s-400
pavel sozinov
s-500
görüşme
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Almaz-Antey şirketinin baş tasarımcısı Pavel Sozin ile görüştü.Putin, yaptığı açıklamada, “Almaz-Antey ek reklama gerek duymuyor. Ürünleri tüm dünyada çok iyi biliniyor. Bu, dünyanın en güvenilir ve belki de küresel silah piyasasında en çok talep gören hava savunma sistemleri” dedi.Sozinov da bugün şirketin, Rusya’nın 22 bölgesinde yer alan 136 işletmeden oluştuğunu söyledi. Şirkette toplamda 140 bin kişinin istihdam edildiğini belirten baş tasarımcı, işçilerin yaklaşık yüzde 30’unun sivil ürünlerin üretiminde istihdam edildiğini ve bu sayının giderek arttığını anlattı.Almaz-Antey şirketinin, ülkenin hava trafik kontrol sistemini yeniden düzenleme programının büyük bölümünü tamamladığını anlatan Sozinov, “Havaalanlarının büyük kısmı tamamen yeni ekipmanlarla yeniden donatıldı. Yani 12 yıl gibi çok kısa bir süre içinde, tüm elektronik ekipman yerli yapım ekipmanlarla değiştirildi” ifadelerini kullandı.Şirketin ayrıca Rusya içinde ve dışında büyük talep gören hava durumu radarlar ürettiğini söyleyen Almaz-Antey yetkilisi, ayrıca bilgisayar tabanlı tasarım sistemi üreten ülkenin ilk şirketi olacaklarını belirterek, “Ülkemizde daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi, radar geliştirme alanında var. Yakında roket yapımı alanı için de bu sistemden yapacağız. Bunlar daha önce hiç yoktu. Raytheon ve Lockheed Martin benzer ürünlere sahipti, başka kimsede yoktu" diye konuştu.Sozinov, Gazprom şirketi için deniz derinliklerinde kullanılan ekipmanlar ve birkaç tür insansız kara ve hava araçlar geliştirip ürettiklerini de sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/rusya-kutup-bolgesinde-s-500-fuze-sistemlerini-test-etti-1052243878.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, almaz-antey, s-400, pavel sozinov, s-500, görüşme
Putin, S-400 ve S-500 üreticisi Almaz-Antey’in baş tasarımcı Sozin ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hava ve uzay savunma şirketi Almaz-Antey’in baş tasarımcı Pavel Sozin ile bir araya gelerek işletmenin gelişimini ve sivil ürünlerin üretimini görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Almaz-Antey şirketinin baş tasarımcısı Pavel Sozin ile görüştü.
Putin, yaptığı açıklamada, “Almaz-Antey ek reklama gerek duymuyor. Ürünleri tüm dünyada çok iyi biliniyor. Bu, dünyanın en güvenilir ve belki de küresel silah piyasasında en çok talep gören hava savunma sistemleri” dedi.
Sozinov da bugün şirketin, Rusya’nın 22 bölgesinde yer alan 136 işletmeden oluştuğunu söyledi. Şirkette toplamda 140 bin kişinin istihdam edildiğini belirten baş tasarımcı, işçilerin yaklaşık yüzde 30’unun sivil ürünlerin üretiminde istihdam edildiğini ve bu sayının giderek arttığını anlattı.
Almaz-Antey şirketinin, ülkenin hava trafik kontrol sistemini yeniden düzenleme programının büyük bölümünü tamamladığını anlatan Sozinov, “Havaalanlarının büyük kısmı tamamen yeni ekipmanlarla yeniden donatıldı. Yani 12 yıl gibi çok kısa bir süre içinde, tüm elektronik ekipman yerli yapım ekipmanlarla değiştirildi” ifadelerini kullandı.
Şirketin ayrıca Rusya içinde ve dışında büyük talep gören hava durumu radarlar ürettiğini söyleyen Almaz-Antey yetkilisi, ayrıca bilgisayar tabanlı tasarım sistemi üreten ülkenin ilk şirketi olacaklarını belirterek, “Ülkemizde daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi, radar geliştirme alanında var. Yakında roket yapımı alanı için de bu sistemden yapacağız. Bunlar daha önce hiç yoktu. Raytheon ve Lockheed Martin benzer ürünlere sahipti, başka kimsede yoktu" diye konuştu.
Sozinov, Gazprom şirketi için deniz derinliklerinde kullanılan ekipmanlar ve birkaç tür insansız kara ve hava araçlar geliştirip ürettiklerini de sözlerine ekledi.