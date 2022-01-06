https://tr.sputniknews.com/20220106/rekor-vaka-test-kuyruklarini-patlatti-1052462835.html

Rekor vaka test kuyruklarını patlattı

Rekor vaka test kuyruklarını patlattı

Salgında Omicron etkisiyle vaka sayısı rekor kırdı, test sayılarındaki artış hastanelere kuyruk olarak yansıdı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:13+0300

2022-01-06T12:13+0300

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görüş

istanbul

koronavirüs

pcr

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Türkiye’de çok hızlı bulaşan Omicron varyantının etkisiyle salgının başından beri en yüksek vaka sayısı 66 bin 467 ile dün açıklandı.Vaka sayılarında 1 haftada 4 kata varan artış, hastanelerde test kuyruklarına da yansıyor. Gece geç saatlere kadar özellikle devlet hastanelerinin önünde uzun test kuyrukları görülüyor.Bu durum son test sayısına da yansıdı. Uzun süredir 350 bin dolaylarında seyreden günlük test rakamı 400 bini aştı. 417 bin 787 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’un yüzde 500’lük bir artış gördüğünü açıklamıştı. Özellikle İstanbul’daki hastaneler gecenin geç saatlerine kadar test yaptırmak isteyenlerle dolup taşıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbul-valisi-son-10-gunde-ilimizdeki-vaka-sayilarinda-artis-gorulmekte-1052351723.html

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istanbul, koronavirüs, pcr