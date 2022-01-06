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Resmi Gazete'de yayınlandı: Bitlis-Siirt sınırı değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: Bitlis-Siirt sınırı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T02:55+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
van
siirt
bitlis
erciş
resmi gazete
sınır
karar
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Resmi Gazete'nin son sayısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir dizi karar yayınlandı.Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandıBir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair 5 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararda yer alan Ege Denizi'ndeki dalışa yasak sahalara ilişkin koordinat listesinde bulunan E17 numaralı sahaya ait koordinatlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince değiştirildi.Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi.Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki bazı alanlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/resmi-gazetede-yayinlandi-halkbank-esnafa-faizsiz-kredi-kullandiracak-1052379038.html
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recep tayyip erdoğan, van, siirt, bitlis, erciş, resmi gazete, sınır, karar

Resmi Gazete'de yayınlandı: Bitlis-Siirt sınırı değişti

02:55 06.01.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.
Resmi Gazete'nin son sayısında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir dizi karar yayınlandı.
Buna göre; Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.
Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.
Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair 5 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararda yer alan Ege Denizi'ndeki dalışa yasak sahalara ilişkin koordinat listesinde bulunan E17 numaralı sahaya ait koordinatlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince değiştirildi.
Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi.
Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki bazı alanlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.
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