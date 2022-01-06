https://tr.sputniknews.com/20220106/rostec-ms-21-yolcu-ucaginin-seri-uretimi-2024te-baslayacak-1052452686.html
Rostec: MS-21 yolcu uçağının seri üretimi 2024’te başlayacak
Rostec: MS-21 yolcu uçağının seri üretimi 2024’te başlayacak
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya yapımı MS-21 yolcu uçağının seri üretiminin iki yıl sonra başlayacağını duyurdu. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T05:01+0300
2022-01-06T05:01+0300
2022-01-06T05:01+0300
dünya
rusya
sergey çemezov
rostec
yolcu uçağı
ms-21
seri üretim
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Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, "Uçağımızı ilk kez geçen yıl aralık ayında havalandırdık. Bu yıldan başlayarak ve 2023 yılı boyunca, yerli yapım kanat ve motorlara sahip bu uçak test edilecek" ifadelerini kullandı.Bu yıl, henüz ABD yapımı motora sahip yolcu uçağının seri üretimini başlatmayı planladıklarını söyleyen Çemezov, "2024’te ise tamamen yerli yapım bileşenlerden oluşan MS-21 seri üretimi başlayacak" dedi.Çemezov, Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağının da 2024’te tamamen yerli yapım bileşenlerden oluşacağını bildirdi.Orta menzil yolcu uçağı MS-21, 163 ilâ 211 koltuk kapasitesine sahip iki modelden oluşuyor. Başlıca özelliği, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’da geliştirilen kompozit malzemeler kullanılarak üretilen kanada sahip olması.MS-21 ilk test uçuşunu geçen aralık ayında gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211216/yeni-rus-yolcu-ucagi-ms-21-ilk-kez-bir-sivil-havalimanina-inis-yapti-1051829530.html
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rusya, sergey çemezov, rostec, yolcu uçağı, ms-21, seri üretim
Rostec: MS-21 yolcu uçağının seri üretimi 2024’te başlayacak
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya yapımı MS-21 yolcu uçağının seri üretiminin iki yıl sonra başlayacağını duyurdu.
Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, "Uçağımızı ilk kez geçen yıl aralık ayında havalandırdık. Bu yıldan başlayarak ve 2023 yılı boyunca, yerli yapım kanat ve motorlara sahip bu uçak test edilecek" ifadelerini kullandı.
Bu yıl, henüz ABD yapımı motora sahip yolcu uçağının seri üretimini başlatmayı planladıklarını söyleyen Çemezov, "2024’te ise tamamen yerli yapım bileşenlerden oluşan MS-21 seri üretimi başlayacak" dedi.
Çemezov, Sukhoi Superjet 100 yolcu uçağının da 2024’te tamamen yerli yapım bileşenlerden oluşacağını bildirdi.
Orta menzil yolcu uçağı MS-21, 163 ilâ 211 koltuk kapasitesine sahip iki modelden oluşuyor. Başlıca özelliği, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya’da geliştirilen kompozit malzemeler kullanılarak üretilen kanada sahip olması.
MS-21 ilk test uçuşunu geçen aralık ayında gerçekleştirmişti.