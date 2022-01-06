Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “6 Ocak 2022 tarihinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Karşılıklı çıkarları ilgilendiren güvenlik konuları değerlendirildi” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Pentagon Şefi Lloyd Austin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde güvenlik konularının değerlendirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “6 Ocak 2022 tarihinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Karşılıklı çıkarları ilgilendiren güvenlik konuları değerlendirildi” ifadesine yer verildi.