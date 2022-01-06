https://tr.sputniknews.com/20220106/sabancidan-27-milyar-liralik-hisse-satisi-1052457574.html

Sabancı'dan 2.7 milyar liralık hisse satışı

Sabancı'dan 2.7 milyar liralık hisse satışı

Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük (PHILSA) ve Philip Morris Sabancı Pazarlama (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T10:23+0300

2022-01-06T10:23+0300

2022-01-06T10:23+0300

ekonomi

hisse senedi

sabancı holding

satış

hisse

philip morris

philip morris sa

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Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ'de (PMSA) sahip olduğu hisselerin tamamını, şirketlerin çoğunluk hissedarı Philip Morris International (PMI) ve/veya iştiraklerine devretmeyi planlıyordu. Philip Morris International, Türkiye'deki bağlı ortaklıklarının kalan yüzde 25'lik hissesini Sabancı Holding'den satın aldı.Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:'Şi̇rketi̇mi̇zce tahsi̇l edi̇lmi̇şti̇r'Planlanan pay devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirildiği ve ilgili izin ve onayların alındığı belirtilen açıklamada, "Şirketimize ait, PHILSA sermayesinin yüzde 25'ini temsil eden 750 bin TL nominal değerli paylar ile PMSA sermayesinin yüzde 24,75'ini temsil eden 173 bin 250 TL nominal değerli payların tamamı, kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 TL devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022 tarihinde PM'ye devredilmiş ve devir bedeli aynı gün şirketimizce tahsil edilmiştir" denildi.Öte yandan, şirketin nakit yönetimi prensipleri çerçevesinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve diğer çeşitli piyasa risklerine karşı türev araçları etkin bir biçimde kullandığı, PHILSA ve PMSA paylarının satışı işlemi özelinde de döviz kuru riskine karşı koruma amaçlı finansal işlemler (hedging) gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda, PHILSA ve PMSA paylarının devir bedelinin yüzde 88'i çeşitli vadeli forward sözleşmeleri ile 9,3249 TL/USD ağırlıklı ortalama döviz kuru üzerinden hedge edilmiştir.Devir bedeli PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20211112/musktan-25-milyar-dolarlik-en-pahali-tweetin-ardindan-hisse-satisina-devam-1050745063.html

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