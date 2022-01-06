Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü

Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı. Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi. Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.
Senegal Ulusal Meclisi, ülkede yasa dışı olan eşcinsellikten hüküm giyen kişilerin hapis cezasını iki katına çıkaran yasa tasarısını reddetti. Hali hazırdaki yasaya göre, eşcinsel ilişkiye 5 yıl ceza veriliyor.
Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı.
Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi.
Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.