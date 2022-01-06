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https://tr.sputniknews.com/20220106/senegal-meclisi-escinsellere-10-yil-hapis-cezasi-onerisini-reddetti-5-yil-yeterli-goruldu-1052476921.html
Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü
Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü
Senegal Ulusal Meclisi, ülkede yasa dışı olan eşcinsellikten hüküm giyen kişilerin hapis cezasını iki katına çıkaran yasa tasarısını reddetti. Hali hazırdaki... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T18:43+0300
2022-01-06T18:43+0300
dünya
senegal
eşcinsellik
meclis
yasa tasarısı
yasa
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Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı. Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi. Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.
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senegal, eşcinsellik, meclis, yasa tasarısı, yasa

Senegal Meclisi, eşcinsellere 10 yıl hapis cezası önerisini reddetti: 5 yıl yeterli görüldü

18:43 06.01.2022
© AFP 2021 / Patrik StollarzG20 liderleri Hamburg'da
G20 liderleri Hamburg'da - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / Patrik Stollarz
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Senegal Ulusal Meclisi, ülkede yasa dışı olan eşcinsellikten hüküm giyen kişilerin hapis cezasını iki katına çıkaran yasa tasarısını reddetti. Hali hazırdaki yasaya göre, eşcinsel ilişkiye 5 yıl ceza veriliyor.
Senegal'de yaklaşık bir düzine milletvekili tarafından desteklenen yasa teklifi, ülkede yasa dışı sayılan eşcinsel ilişkinin cezasını beş yıldan 10 yıla çıkaracaktı.
Ancak Başkan Macky Sall'ın koalisyonunun yasama üyeleri, ilgili teklifi gereksiz bulduklarını söyledi ve yasa tasarısı reddedildi.
Ulusal Meclis ofisi, Sall'ın eşcinselliğin yasallaştırılmayacağını ve 'Senegal ceza kanunu tarafından zaten ağır şekilde cezalandırıldığını' söyleyen bir bildiri yayınladı.
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