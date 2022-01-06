https://tr.sputniknews.com/20220106/site-sakinlerinden-aidat-zammi-protestosu-1052453188.html

Site sakinlerinden aidat zammı protestosu

Site sakinlerinden aidat zammı protestosu

İstanbul’da bazı sitelerde yönetimin aidatlarda yüzde 70’e varan zam yapması vatandaşı isyan ettirdi. Evlerinin pencerelerine çıkıp tencere tava sesleri... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T05:50+0300

2022-01-06T05:50+0300

2022-01-06T05:50+0300

türkiye

esenyurt

aidat

zam

hadımköy

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Yeni yılda vatandaşlar peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılırken, site ve apartman yönetimlerinin de aidatlarda olağanüstü artışa gitmesi isyan ettirdi. İstanbul'un birçok noktasından aidatlara karşı vatandaşların protesto düzenlediği görüldü.Aidata yüzde 70 zamİstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan, kiraların 1200-1700 TL arasında değiştiği bir sitede aidatlarda yüzde 70 oranında zam yapıldı. Buna göre 1+0 daireler için aidat 380 TL, 1+1 için 449 TL, 2+1 için 544 TL olarak belirlendi.Pencereden protestoEsenyurt'taki siteden ulaştırılan görüntülerde vatandaşın pencerelere çıkıp ışık açma kapama eylemi yaptığı, tencere-tava sesleri çıkardığı ve ‘Yönetim istifa' sloganları attığı görüldü. Eylemlerin 3 gündür devam ettiği öğrenildi.Güvenlik güçleri sevk edildiSözcü'nün haberine göre, Hadımköy TOKİ 3. Etap sitesinden ulaştırılan görüntüde ise site sakinlerinin sokağa çıkıp zamları protesto ettiği, yönetimi istifaya çağırdığı görüldü. Çok sayıda site sakini sokağa çıkarak yürüyüş düzenlerken arabaların kornaları ve tencere tava sesleri eyleme eşlik etti. Siteye tedbir amacıyla güvenlik güçleri sevk edildi.2 gün önce de İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy 4. Etap TOKİ konutlarında site yönetiminin aidatlara yaptığı zammı site sakinleri protesto etti. Protesto sırasında site sakinleri ile yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/site-sakinlerinden-zam-eylemi-arbede-yasandi-ekipler-sevk-edildi-1052377765.html

türkiye

esenyurt

hadımköy

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