Site sakinlerinden aidat zammı protestosu

Yeni yılda vatandaşlar peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılırken, site ve apartman yönetimlerinin de aidatlarda olağanüstü artışa gitmesi isyan ettirdi. İstanbul'un birçok noktasından aidatlara karşı vatandaşların protesto düzenlediği görüldü.Aidata yüzde 70 zamİstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan, kiraların 1200-1700 TL arasında değiştiği bir sitede aidatlarda yüzde 70 oranında zam yapıldı. Buna göre 1+0 daireler için aidat 380 TL, 1+1 için 449 TL, 2+1 için 544 TL olarak belirlendi.Pencereden protestoEsenyurt'taki siteden ulaştırılan görüntülerde vatandaşın pencerelere çıkıp ışık açma kapama eylemi yaptığı, tencere-tava sesleri çıkardığı ve ‘Yönetim istifa' sloganları attığı görüldü. Eylemlerin 3 gündür devam ettiği öğrenildi.Güvenlik güçleri sevk edildiSözcü'nün haberine göre, Hadımköy TOKİ 3. Etap sitesinden ulaştırılan görüntüde ise site sakinlerinin sokağa çıkıp zamları protesto ettiği, yönetimi istifaya çağırdığı görüldü. Çok sayıda site sakini sokağa çıkarak yürüyüş düzenlerken arabaların kornaları ve tencere tava sesleri eyleme eşlik etti. Siteye tedbir amacıyla güvenlik güçleri sevk edildi.2 gün önce de İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy 4. Etap TOKİ konutlarında site yönetiminin aidatlara yaptığı zammı site sakinleri protesto etti. Protesto sırasında site sakinleri ile yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi.
İstanbul’da bazı sitelerde yönetimin aidatlarda yüzde 70’e varan zam yapması vatandaşı isyan ettirdi. Evlerinin pencerelerine çıkıp tencere tava sesleri çıkaran, ışık açma kapama eylemi yapanların yanı sıra çok sayıda site sakini sokağa döküldü. ‘Yönetim istifa’ sloganları yükseldi.
Yeni yılda vatandaşlar peş peşe gelen zam haberleriyle sarsılırken, site ve apartman yönetimlerinin de aidatlarda olağanüstü artışa gitmesi isyan ettirdi. İstanbul'un birçok noktasından aidatlara karşı vatandaşların protesto düzenlediği görüldü.
Aidata yüzde 70 zam
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan, kiraların 1200-1700 TL arasında değiştiği bir sitede aidatlarda yüzde 70 oranında zam yapıldı. Buna göre 1+0 daireler için aidat 380 TL, 1+1 için 449 TL, 2+1 için 544 TL olarak belirlendi.
Pencereden protesto
Esenyurt'taki siteden ulaştırılan görüntülerde vatandaşın pencerelere çıkıp ışık açma kapama eylemi yaptığı, tencere-tava sesleri çıkardığı ve ‘Yönetim istifa' sloganları attığı görüldü. Eylemlerin 3 gündür devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik güçleri sevk edildi
Sözcü'nün haberine göre, Hadımköy TOKİ 3. Etap sitesinden ulaştırılan görüntüde ise site sakinlerinin sokağa çıkıp zamları protesto ettiği, yönetimi istifaya çağırdığı görüldü. Çok sayıda site sakini sokağa çıkarak yürüyüş düzenlerken arabaların kornaları ve tencere tava sesleri eyleme eşlik etti. Siteye tedbir amacıyla güvenlik güçleri sevk edildi.
2 gün önce de İstanbul Arnavutköy'de Hadımköy 4. Etap TOKİ konutlarında site yönetiminin aidatlara yaptığı zammı site sakinleri protesto etti. Protesto sırasında site sakinleri ile yönetim arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine siteye polis ekipleri geldi.