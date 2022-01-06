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https://tr.sputniknews.com/20220106/suriyedeki-abd-ussune-roketli-saldiri-1052470704.html
Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor'da ABD öncülüğündeki koalisyon üssü büyük çaplı roket saldırısına uğradı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:37+0300
2022-01-06T15:37+0300
2022-01-06T15:37+0300
dünya
abd
suriye
saldırı
askeri üs
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ABD'nin bölgedeki en önemli üssü olarak kabul edilen bölge, son 24 saatteki üçüncü saldırısına uğradı.Çarşamba günü ve perşembe sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmadı.Son iki gü,nde de, ABD'nin Irak'ın batısında bulunan Ayn el Esad üssü ve ABD birliklerinin konuşlandığı Bağdat'taki 'Zafer' askeri üssü de hedef alındı.
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abd, suriye, saldırı, askeri üs
Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı
Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor'da ABD öncülüğündeki koalisyon üssü büyük çaplı roket saldırısına uğradı.
ABD'nin bölgedeki en önemli üssü olarak kabul edilen bölge, son 24 saatteki üçüncü saldırısına uğradı.
Çarşamba günü ve perşembe sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Son iki gü,nde de, ABD'nin Irak'ın batısında bulunan Ayn el Esad üssü ve ABD birliklerinin konuşlandığı Bağdat'taki 'Zafer' askeri üssü de hedef alındı.