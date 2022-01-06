https://tr.sputniknews.com/20220106/suriyedeki-abd-ussune-roketli-saldiri-1052470704.html

Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor'da ABD öncülüğündeki koalisyon üssü büyük çaplı roket saldırısına uğradı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:37+0300

2022-01-06T15:37+0300

2022-01-06T15:37+0300

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saldırı

askeri üs

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ABD'nin bölgedeki en önemli üssü olarak kabul edilen bölge, son 24 saatteki üçüncü saldırısına uğradı.Çarşamba günü ve perşembe sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmadı.Son iki gü,nde de, ABD'nin Irak'ın batısında bulunan Ayn el Esad üssü ve ABD birliklerinin konuşlandığı Bağdat'taki 'Zafer' askeri üssü de hedef alındı.

suriye

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abd, suriye, saldırı, askeri üs