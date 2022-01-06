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https://tr.sputniknews.com/20220106/tmmobdan-enerji-bakanligi-onunde-zamlar-geri-alinsin-eylemi--1052465282.html
TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınmasını isteyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalar, Enerji Bakanlığı önünde ortak açıklama yaptı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:08+0300
2022-01-06T13:08+0300
ekonomi
ankara
türkiye
elektrik
enflasyon
doğalgaz
tmmob
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
protesto
türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)
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Ocak ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların geri çekilmesi için Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.Açıklamada zamların geri çekilmesi istendi. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener'in okuduğu ortak bildiride "Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir" taleplerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/chp-epdknin-elektrik-zammi-kararini-yargiya-tasidik-1052463442.html
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ankara, türkiye, elektrik, enflasyon, doğalgaz, tmmob, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, protesto, türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob), eylem, tmmob makina mühendisleri odası, zam, enerji

TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi

13:08 06.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritTMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınmasını isteyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalar, Enerji Bakanlığı önünde ortak açıklama yaptı.
Ocak ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların geri çekilmesi için Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamada zamların geri çekilmesi istendi.
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener'in okuduğu ortak bildiride "Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir" taleplerine yer verildi.
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