https://tr.sputniknews.com/20220106/tmmobdan-enerji-bakanligi-onunde-zamlar-geri-alinsin-eylemi--1052465282.html

TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi

TMMOB'dan Enerji Bakanlığı önünde ‘zamlar geri alınsın’ eylemi

Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınmasını isteyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalar, Enerji Bakanlığı önünde ortak açıklama yaptı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T13:08+0300

2022-01-06T13:08+0300

2022-01-06T13:08+0300

ekonomi

ankara

türkiye

elektrik

enflasyon

doğalgaz

tmmob

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

protesto

türk mühendis ve mimar odaları birliği (tmmob)

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Ocak ayı başında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların geri çekilmesi için Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.Açıklamada zamların geri çekilmesi istendi. Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener'in okuduğu ortak bildiride "Elektrik fiyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. Zamlar geri alınmalıdır. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. 150 kWh elektrik yardımı uygulaması şeffaflaşmalı, ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik yardım sınırı da aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e düşürülmelidir. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklarından sağlanacak desteklerle, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. Hızla artan fiyatlar karşısında düşük ücretleri de hızla gerileyen çalışan ve emeklilerin gelirleri insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir" taleplerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/chp-epdknin-elektrik-zammi-kararini-yargiya-tasidik-1052463442.html

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