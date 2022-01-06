TOGG CEO'su Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.TOGG'un CEO’su Karakaş, burada yaptığı sunumun ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında muhabirin 'Duygularınız neler' sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına tutamadı.Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.
ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de görücüye çıkan TOGG'un CEO’su Gürcan Karakaş, canlı yayında duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.
TOGG'un CEO’su Karakaş, burada yaptığı sunumun ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında muhabirin 'Duygularınız neler' sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına tutamadı.
Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili #Togg uluslararası sahnede yerini aldı. Togg, ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı #CES2022'de görücüye çıktı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, duygularını @trthaber'de paylaştı. pic.twitter.com/pVmiDoKDAK