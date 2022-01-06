https://tr.sputniknews.com/20220106/togg-ceosu-karakas-gozyaslarina-hakim-olamadi-1052456385.html

TOGG CEO'su Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı

TOGG CEO'su Karakaş gözyaşlarına hakim olamadı

ABD'de gerçekleşen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2022'de görücüye çıkan TOGG'un CEO’su Gürcan Karakaş, canlı yayında duygularını anlatırken... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T09:52+0300

2022-01-06T09:52+0300

2022-01-06T09:52+0300

türkiye

abd

togg

gürcan karakaş

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ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES'e vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.TOGG'un CEO’su Karakaş, burada yaptığı sunumun ardından katıldığı TRT Haber canlı yayınında muhabirin 'Duygularınız neler' sorusuna yanıt verirken gözyaşlarına tutamadı.Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyenin-yerli-otomobili-togg-abdnin-las-vegas-sehrindeki-consumer-electronic-show-fuarinda--1052445986.html

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abd, togg, gürcan karakaş