https://tr.sputniknews.com/20220106/torununu-olduren-94-yasindaki-dedeye-ev-hapsi-1052484905.html

Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi

Torununu öldüren 94 yaşındaki dedeye ev hapsi

İzmir'de 94 yaşındaki Hüseyin Nurtop, tartıştığı 40 yaşındaki torunu Halit Nurtop'u tüfekle vurarak öldürdü. İfadesinde "Havaya ateş açtım ama yaşlı olduğum... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T23:57+0300

2022-01-06T23:57+0300

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torun

dede

türkiye

öldürme

av tüfeği

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İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Hüseyin Nurtop ile torunu Halit Nurtop arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Nurtop, torununa av tüfeğiyle ateş açtı. Salı günü meydana gelen olayda, Halit Nurtop sırtına isabet eden saçmalarla yaralanırken, Hüseyin Nurtop jandarmaya haber verdi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halit Nurtop’un öldüğü belirlendi. Nurtop'un cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hüseyin Nurtop ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halit Nurtop, ilçede toprağa verildi.'Bizi sürekli bize zarar vermekle tehdit ediyordu'Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Nurtop'un, jandarmadaki ifadesinde, "Torunum sık sık kendini kaybedip hem köylüye hem de ailesine zorluk çıkarıyordu. Bizi sürekli bize zarar vermekle tehdit ediyordu. Olay günü de bağırmaya başladı. Korkutmak için havaya ateş etmek istedim ama yaşlı olduğum için tüfeğin kontrolünü kaybettim" dediği öğrenildi.Bu arada, Halit Nurtop'un bipolar bozukluk nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, ilaçlarını aksattığı için öfke kontrolünü sürekli yitirdiği ve ailesiyle sık sık tartıştığı öne sürüldü.

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torun, dede, öldürme, av tüfeği