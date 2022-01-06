https://tr.sputniknews.com/20220106/trump-kongre-baskini-yildonumunde-destekcilerine-seslendi-ayaklanin-1052462392.html

Trump, Kongre baskını yıldönümünde destekçilerine seslendi: Ayaklanın

Trump, Kongre baskını yıldönümünde destekçilerine seslendi: Ayaklanın

45. ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre binasının çoğu Trump destekçisi olan kişilerce basılmasının birinci yıldönümünde yaptığı açıklamada... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T12:10+0300

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abd’de başkanlık kaosu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 Başkanlık Seçimleri'ne dair itirazlarına rağmen Demokrat rakibi Joe Biden'ın seçimi kazandığının ilan edilmesinden sonra çoğu kendi destekçilerinden oluşan bir grup protestocunun ABD Kongre binasını işgal etmesine ilişkin konuştu.Kongre baskınının yıl dönümünde Florida'da yaşadığı Mar-a-Lago'dan yapacağı konuşmayı iptal eden Trump, bunun yerine yazılı bir açıklama yayınlayarak Demokratların koronavirüs tedbirlerini ve aşı zorunluluğunu eleştirip, destekçilerine 'ayaklanın' çağrısında bulundu.Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Trump, Kongre baskınının gerçekleşmesinden hemen önce, Beyaz Saray yakınlarında bir miting düzenlemiş, "Asla vazgeçmeyeceğiz, asla teslim olmayacağız" açıklaması yapmıştı. ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün ise Trump destekçisi olduğu ortaya çıkmıştı. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senato'daki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.Bugün, Kongre baskınının ilk yıl dönümünde Kongre binası ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bugün ABD Kongresi'nde 1812'den bu yana gerçekleşen en korkunç saldırı olarak tarihe geçen baskının birinci yıldönümünü anmak için konuşma yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20211210/abdde-temyiz-mahkemesi-trumpin-kongre-baskini-kayitlarinin-aciklanmasina-karar-verdi-1051631338.html

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abd, abd kongresi, donald trump, abd kongresi araştırma hizmeti, abd’de başkanlık kaosu