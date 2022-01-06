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'Tüm kimyasal ürünlere alerjim var' diyen Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı
'Tüm kimyasal ürünlere alerjim var' diyen Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı
Fransa'da, sinema oyuncusu Bardot, kimyasal ürünlere alerjisi olduğu gerekçesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayacağını belirtti. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T13:24+0300
2022-01-06T13:30+0300
brigitte bardot
koronavirüs
fransa
aşı
alerji
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Fransız magazin dergisi Gala'ya röportaj veren Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısına ilişkin soruya, "Tüm kimyasal ürünlere alerjim var" diyerek aşı olmayacağını açıkladı.Afrika'ya giderken bazı ülkelerde zorunlu olan Sari Humma aşısı bile yaptırmadığını söyleyen 87 yaşındaki Fransız aktris, doktorunun seyahat sırasında kendisine sahte bir aşı belgesi hazırladığını itiraf etti.‘Ölüm bir gün uğrayacak, kaçışımız yok'Bardot, kendisini olduğu yaşta hissetmediğini, sağlıklı olduğunu ve saçına ak düşmediğini belirtti."Ölüm bir gün uğrayacak, yaşlılık gibi bundan kaçışımız yok" ifadesini kullanan Bardot, yerinde oturmak istemediğini, hareket etmeyi sevdiğini dile getirdi.Fransa'da 16 yaşından itibaren aşı zorunluluğu getiren yasa tasarısı görüşmeleri, Ulusal Mecliste aşı karşıtı milletvekillerinin müdahalesiyle iki kez askıya alınsa da meclisteki ilk okumada kabul edildi.Senatoda da oylandıktan sonra bir daha meclisin onayına sunulacak tasarı yasalaşırsa ülkede belirli mekanlara girişte, seyahatte ve birçok durumda ‘aşı ruhsatı’ gösterme zorunluluğu getirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20201026/brigitte-bardot-putini-sirke-satilan-yavru-fil-icin-devreye-girmeye-cagirdi-1043097042.html
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brigitte bardot, fransa, aşı, alerji

'Tüm kimyasal ürünlere alerjim var' diyen Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

13:24 06.01.2022 (güncellendi: 13:30 06.01.2022)
© AP Photo / Remy de la MauviniereBrigitte Bardot
Brigitte Bardot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
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Fransa'da, sinema oyuncusu Bardot, kimyasal ürünlere alerjisi olduğu gerekçesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayacağını belirtti.
Fransız magazin dergisi Gala'ya röportaj veren Brigitte Bardot, Kovid-19 aşısına ilişkin soruya, "Tüm kimyasal ürünlere alerjim var" diyerek aşı olmayacağını açıkladı.
Afrika'ya giderken bazı ülkelerde zorunlu olan Sari Humma aşısı bile yaptırmadığını söyleyen 87 yaşındaki Fransız aktris, doktorunun seyahat sırasında kendisine sahte bir aşı belgesi hazırladığını itiraf etti.

‘Ölüm bir gün uğrayacak, kaçışımız yok'

Bardot, kendisini olduğu yaşta hissetmediğini, sağlıklı olduğunu ve saçına ak düşmediğini belirtti.
"Ölüm bir gün uğrayacak, yaşlılık gibi bundan kaçışımız yok" ifadesini kullanan Bardot, yerinde oturmak istemediğini, hareket etmeyi sevdiğini dile getirdi.
Fransa'da 16 yaşından itibaren aşı zorunluluğu getiren yasa tasarısı görüşmeleri, Ulusal Mecliste aşı karşıtı milletvekillerinin müdahalesiyle iki kez askıya alınsa da meclisteki ilk okumada kabul edildi.
Senatoda da oylandıktan sonra bir daha meclisin onayına sunulacak tasarı yasalaşırsa ülkede belirli mekanlara girişte, seyahatte ve birçok durumda ‘aşı ruhsatı’ gösterme zorunluluğu getirilecek.
Brigitte Bardot - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2020
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