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Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız
Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T12:06+0300
2022-01-06T12:06+0300
dünya
kazakistan
türk devletleri teşkilatı
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Teşkilattan yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan’daki son olaylar ışığında, Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.Kazakistan'da başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220106/kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-kazakistana-baris-guclerini-gonderdi--1052457492.html
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kazakistan, türk devletleri teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a destek vermeye hazırız

12:06 06.01.2022
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVAKazakistan'da protestolar
Kazakistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / MARIYA GORDEYEVA
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Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması yaptı.
Teşkilattan yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan’daki son olaylar ışığında, Kazakistan’da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan’la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denildi.
Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.
Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.
Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.
Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.
Kazakistan'da başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara sahne oldu. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, şimdiye dek yaklaşık 300 kişinin yaralandığını duyurdu. Bununla birlikte KGAÖ liderleri, ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
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